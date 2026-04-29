女優の小川知子（77）が28日、自身のインスタグラムを更新。同じ年の大物女優と思わぬ場所で偶然会ったことを明かした。

「ミコちゃんとバッタリー 音無美紀子さんと、ナントなんとニトリでバッタリ」とつづり、女優の音無美紀子とのツーショットを公開。「びっくりした 時間調整で入ってブラブラして帰ろうと思ったところで出会ったのです」と明かした。

「中々会えなかったので嬉しい」と小川。「まさに井戸端会議でぺちゃくちゃ。積もる話がいっぱいあるので話が飛ぶ飛ぶ」と苦笑。

「ミコちゃんとは同じ年なんです。ファミリー付き合いなので何でも話せる相手」と関係性にも言及。「明日から朗読劇だそうです。ぜひ観に行って下さいーじゃ、私は寿司会なのでまたねー」と呼びかけ。

「それにしても今日は暑かった。でも、嬉しい午後のひと時でした」とつづった。

この投稿に、ファンからは「お二人とも素敵です」「偶然は必然…お久し振りのツーショット」「お二人とも素敵に歳を重ねて本当素敵」「仲良し友達とバッタリ 繋がっているんですね」「大女優さんがバッタリ会うニトリって すごいです」「お二方綺麗で若いね」などの声が寄せられている。