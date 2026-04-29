“Jカップ”瀬戸環奈、すっぴん披露＆メイク中の“大惨事”「やばくない？」
セクシー女優の瀬戸環奈が、29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。すっぴん姿と、メイク中の“大惨事”を公開した。
【動画】“Jカップ”瀬戸環奈がメイク中に“大惨事”
瀬戸は「【香港Vlog】メイクしてたら前髪燃えた！！！」と題した動画をアップ。概要欄では「香港Vlog動画第一弾！セトカンのイベント仕様のメイクを大公開と、メイク中に起こった大惨事をお届けさせて頂きます」と紹介された。
動画内で、瀬戸は「全然移動ですっぴんなんですけど」と茶目っ気たっぷりに話す一幕も。メイク中の動画も公開され、ヘアセットの際には「前髪が焦げたんです。やばくない？静かに事故るって、本当によくないんだと思う。なんかね、ほら！チリチリになっちゃったよ」と呼びかけていた。
ファンからは「すっぴんもめっちゃかわいい」「見応えたっぷり」「前髪、気をつけて！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】“Jカップ”瀬戸環奈がメイク中に“大惨事”
瀬戸は「【香港Vlog】メイクしてたら前髪燃えた！！！」と題した動画をアップ。概要欄では「香港Vlog動画第一弾！セトカンのイベント仕様のメイクを大公開と、メイク中に起こった大惨事をお届けさせて頂きます」と紹介された。
動画内で、瀬戸は「全然移動ですっぴんなんですけど」と茶目っ気たっぷりに話す一幕も。メイク中の動画も公開され、ヘアセットの際には「前髪が焦げたんです。やばくない？静かに事故るって、本当によくないんだと思う。なんかね、ほら！チリチリになっちゃったよ」と呼びかけていた。
ファンからは「すっぴんもめっちゃかわいい」「見応えたっぷり」「前髪、気をつけて！」などといった感想が相次いで寄せられている。