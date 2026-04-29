「有力馬次走報」（２８日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆栗東・杉山晴勢の動向。皐月賞を制したロブチェン（牡３歳）は予定通り松山でダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）へ。桜花賞２着のギャラボーグ（牝３歳）は引き続き西村淳とのコンビでオークス（５月２４日・東京、芝２４００メートル）に向かう。中山牝馬Ｓ４着のエリカエクスプレス（牝４歳）は引き続き武豊でヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）へ。コーラルＳを勝ったジャスティンアース（牡５歳）は栗東Ｓ（５月１７日・京都、ダート１４００メートル）に向かう。

◆青葉賞を制したゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑）はダービーへ向かう。「正式に依頼して（武）豊さんに決まりました」と上原佑師。京葉Ｓ４着の僚馬ポッドベイダー（牡４歳）は放牧を挟んで函館スプリントＳ（６月１３日・函館、芝１２００メートル）での復帰を視野に入れる。

◆フローラＳ２着のエンネ（牝３歳、栗東・吉岡）は様子を見て問題がなければオークスへ。ホープフルＳ８着後、骨折が判明して休養していた僚馬のジャスティンビスタ（牡３歳）はダービーで復帰する。

◆フローラＳ３着のリアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口）はオークスを予定。除外の場合はカーネーションＣ（５月２３日・東京、牝芝１８００メートル）に向かう。

◆栗東・池江勢の動向。カタールのアミールＴで海外重賞初制覇を飾ったディープモンスター（牡８歳）は、チャンピオンズ＆チャターＣ・Ｇ１（５月２４日・香港シャティン、芝２４００メートル）に参戦。ロマンチックウォリアーと激突する。アンタレスＳを勝ったムルソー（牡５歳）はマーキュリーＣ（７月２０日・盛岡、ダート２０００メートル）を視野に。カーバンクルＳ１３着後は休養しているティニア（牡６歳）は鞍馬Ｓ（５月１６日・京都、芝１２００メートル）で復帰へ。

◆川崎記念を制したカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹）は帝王賞（７月１日・大井、ダート２０００メートル）へ。

◆福島牝馬Ｓで８着に敗れたパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田）は坂井との新コンビでヴィクトリアＭを予定する。

◆青葉賞を除外となり、プリンシパルＳ（５月３日・東京、芝２０００メートル）で改めてダービー切符を狙うオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠）に「１週スライドした影響はないです。末脚を生かして乗ってもらえれば」と斎藤誠師。