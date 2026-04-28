賀来賢人、プロデュース作の“主演・穂志もえか”について「素晴らしい出会い」 『SHOGUN 将軍』の演技きっかけでオファー
俳優の穂志もえか、賀来賢人、映画監督のデイヴ・ボイル氏が28日、都内で行われた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日日本公開）ジャパンプレミア試写会での舞台あいさつに登壇した。
【写真】流石です…「ツナギを着たあいつ」を優しくリードする賀来賢人
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイル氏が脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
デイヴ・ボイル氏は穂志へのオファーについて「穂志さんのお芝居は、すごく感情が伝わりやすいなって『SHOGUN 将軍』を見て感じました。今回、結構1人でのシーンが多いんですよ。セリフ何もなくて。だから、なんかずっと見ていられる存在感のある人じゃないといけないなと思っていたので。だからキャスティングの話では、穂志さんの名前しか出なかったですね」と絶賛した。
賀来も「穂志さんに1回アタックしてみようってなって、ホテルのカフェみたいなところで初めてお会いしたんですよ。今回の主人公のキャラクターが、ちょっと変わった面白いキャラクターなんですけれども、穂志さんが若干挙動が変で、いい意味で（笑）。すごく緊張感というか、人との距離をちゃんと測る方であるとともに、穂志さんの持ってる芯の強さみたいなのも垣間見えたりして、まさに僕とデイヴがイメージしていたその主人公のキャラクターとぴったりだったんですよね。だから穂志さんが帰られて、僕とデイヴが目を合わせて、本当に確信するぐらい、本当に素晴らしい出会いでした」とその出会いを振り返った。
なお同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。
【写真】流石です…「ツナギを着たあいつ」を優しくリードする賀来賢人
賀来とデイヴ・ボイル氏は、世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』（2024年）で、国境を越えたエンターテインメントを成功させ、同年に映像製作会社「SIGNAL181」を設立。本作は、同社の第1弾となり、賀来がプロデューサーとして企画をけん引し、デイヴ・ボイル氏が脚本・監督を務め、完全オリジナルのストーリーを構築。穂志が主演を務める。
賀来も「穂志さんに1回アタックしてみようってなって、ホテルのカフェみたいなところで初めてお会いしたんですよ。今回の主人公のキャラクターが、ちょっと変わった面白いキャラクターなんですけれども、穂志さんが若干挙動が変で、いい意味で（笑）。すごく緊張感というか、人との距離をちゃんと測る方であるとともに、穂志さんの持ってる芯の強さみたいなのも垣間見えたりして、まさに僕とデイヴがイメージしていたその主人公のキャラクターとぴったりだったんですよね。だから穂志さんが帰られて、僕とデイヴが目を合わせて、本当に確信するぐらい、本当に素晴らしい出会いでした」とその出会いを振り返った。
なお同作は、米国最大級の祭典「サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026」での観客賞受賞を皮切りに、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭やオーバールック映画祭で最高賞に輝くなど、海外で高い評価を獲得。さらに、米配給XYZ Filmsによる国際セールスも決定するなど、注目度の高い作品となっている。