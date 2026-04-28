【Webアクション 5月の新連載】 4月28日公開

【拡大画像へ】

双葉社はWebアクションで5月に連載開始となる作品を公開した。また、色紙プレゼント企画の第2弾のビジュアルも解禁された。

【色紙プレゼント企画第2弾】

□色紙プレゼント企画詳細ページ

Webアクション 5月新連載作品

「神様の定食屋」

漫画・暮氏／原作・中村颯希氏

5月1日連載開始

【あらすじ】

両親の遺した定食屋を継ぐことになった哲史は料理ができず、妹に罵られてばかり。

ふと立ち寄った神社で「手取り足取り料理を教えてほしい」と愚痴をこぼしたところ、なんと神様が現れ、魂を憑依させられてしまい――!?

「からうま大好き唐島さん！」

原作・青木健生氏／漫画・落合ヒロカズ氏

5月12日連載開始

【あらすじ】

辛いもの大好きな唐島あかねが、「から友」になった後輩社員、水原千郷といろんな「からうま」グルメを食べまくる！

「おばけ猫とぼく」

著・梅サト氏

5月19日連載開始

【あらすじ】

ある日突然目が合ったおばけの猫に気に入られてしまった、引っ込み思案な高校1年生、関あきら。めんどくさいやつだけど、毎日一緒にいると、すこしずつ楽しいことが増えていき…。クラスでちょっと浮いてる「ぼく」と、自由に宙を浮いてる「猫」の、まったりやさしいショートストーリー！

「いつかはオールライト」

著・ゴトウユキコ氏

5月26日連載開始

【あらすじ】

お父さんがパパ活？ 高校1年生の凪は、パパ活疑惑を探ろうと会社帰りのお父さんを尾行する。すると、女の子と手を繋いで楽しそうにしているお父さんを目の当たりにしてしまう。その女の子の名は樹。凪と、樹の物語が始まる――

「文豪のおやつ」

著・糸なつみ氏

5月29日連載開始

【あらすじ】

戦後の日本。新米編集者の燕くんは、偏屈で有名な小説家・鶯谷先生の原稿取りを任される。満を持しての編集者らしい仕事に意気込んで自宅を訪問する燕くん。けれどぬるりと出てきたクセの強ーい先生に「私好みのおやつを買って来なければ、原稿は渡せない」と追い払われ…。