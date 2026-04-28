「見事に裏切ってくれました」「美味しすぎて毎年買ってます」　ふるさとチョイスで人気の【梨】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「梨」のランキング（月別、26年4月27日夜参照）より、トップ5だ。

【5位】鳥取県 倉吉市「新甘泉【倉吉産】3kg」16000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

鳥取県で育成され、平成20年に品種登録された赤梨で、糖度が高く酸味が少ないのが特徴です。

甘さ豊かな果汁とシャリ感が楽しめ、あふれる瑞々しさは、まさに「新世代の梨」です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「みずみずしくて、甘くて非常に美味しいです。

美味しすぎて毎年買っています。

今年も楽しみにしています。」（40代・女性）

「とても美味しい梨でした。今年も寄付したかったのですが、気が付いたら売り切れていました。皆様お早めに。」（30代・女性）

「大きい梨が6個詰められて送られてきました。昨年美味しかったので今年も頼んだのですが、みずみずしく甘さもしっかりで大満足です。」（40代・男性）

【4位】鳥取県 南部町「新甘泉［梨］（5kg箱）」17000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

読み方は「しんかんせん」。鳥取限定の梨で、糖度が高く酸味が少ないことからリピーターの方も多く人気の梨です。

果肉はやわらかめでシャリシャリした食感です。

【3位】鳥取県 大山町「新甘泉梨（しんかんせんなし）（５ｋｇ）」19000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

新甘泉は、8月下旬から9月上旬に旬を迎える梨です。その特徴は、梨とは思えないほどの糖度の高さで、その圧倒的な甘さは、一度お試しいただくだけの価値があります。また、シャリシャリとしてジューシーな食感も特徴で、やわらかい歯ごたえながらみずみずしさもお楽しみいただけます。その甘さゆえに、傷みが少々進みやすい梨ですので、お早目にお召し上がりください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「新甘泉は、最近ではデパートでも見かけることがありますが、ここのはびっくりするほど甘くてみずみずしいです。今年もとても大きな新甘泉が届きました。毎年、リピートしています。

これからも、おいしい新甘泉を作ってください！」（50代・女性）

「今回の、新しく鳥取が開発した「新甘泉」。メチャクチャ美味しいです。正直それほど期待していませんでしたが、その期待を見事に裏切ってくれました。リピート確実です！」（50代・男性）

「梨自体は山梨の印象があったのですが、ここの鳥取産の梨はとても美味しかったです

また、タイミングがあれば選びたいと思います。」（20代・男性）

【2位】宮城県 角田市「【訳あり】旬の和梨 約５kg【吉川果樹園】」10000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

こちらは【訳あり】梨となります。

訳あり規格外和梨詰め合わせになります。

※正規品と遜色ない玉もあります。

【訳あり理由】

・大きさが不揃い

・キズが入っているもの

品種指定はできませんが、こだわりの梨をお届けします。

【1位】茨城県 筑西市「【 JA 北つくば 】 筑西ブランド 認証品 豊水 5kg」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

筑西市は日本でも最も古い梨の産地のひとつで、全国有数の栽培面積、生産量を誇ります。

「豊水」はやや柔らかめの果肉に果汁たっぷり、酸味と甘みのバランスがよい品種です。みずみずしく濃厚な味わいが楽しめます。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「甘くてジューシーで美味しい梨がたくさん届いて毎日おいしくいただいています♪

シャキシャキ感もたまりません！！リピート確定です。」（50代・女性）

「孫からの要請で、美味しい果物が食べたいとのことで、注文したが、大成功であった。大いに喜ばれた。茨城は、娘の旦那の生まれたところで、茨城の名産を孫に食べさせてあげることができた。」（70代以上・男性）

「梨が好きで毎年食べてますが、初めて関東圏の梨を食べましたが、今まで食べた中で一番美味しい梨でした。

ありがとうございました。」（40代・男性）