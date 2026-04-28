新ゲーム機「Nintendo Switch2」 （C）Nintendo

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　任天堂サポート公式Xにて、新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の充電について説明した。

【画像】知らなかった！任天堂『Switch2』定期的な充電の必要性説明

　Xでは「ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーは、あまり長い間、充電も使用もしていない状態が続くと、充電できなくなることがあります。半年に一度は充電してあげてください」と伝えた。

　これにファンは「充電“して”くださいではなく　充電“してあげて”くださいなのがなんか良い」「気をつけます！」「この問題を解決できるバッテリーがいつか生まれてほしい」「まじか」「してあげてくださいって表現なんか好き　任天堂にとっては我が子も同然だもんな」などと反応している。