任天堂『Switch2』定期的な充電の必要性説明で大反響「まじか」「気をつけます！」
任天堂サポート公式Xにて、新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の充電について説明した。
【画像】知らなかった！任天堂『Switch2』定期的な充電の必要性説明
Xでは「ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーは、あまり長い間、充電も使用もしていない状態が続くと、充電できなくなることがあります。半年に一度は充電してあげてください」と伝えた。
これにファンは「充電“して”くださいではなく 充電“してあげて”くださいなのがなんか良い」「気をつけます！」「この問題を解決できるバッテリーがいつか生まれてほしい」「まじか」「してあげてくださいって表現なんか好き 任天堂にとっては我が子も同然だもんな」などと反応している。
【画像】知らなかった！任天堂『Switch2』定期的な充電の必要性説明
Xでは「ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーは、あまり長い間、充電も使用もしていない状態が続くと、充電できなくなることがあります。半年に一度は充電してあげてください」と伝えた。
これにファンは「充電“して”くださいではなく 充電“してあげて”くださいなのがなんか良い」「気をつけます！」「この問題を解決できるバッテリーがいつか生まれてほしい」「まじか」「してあげてくださいって表現なんか好き 任天堂にとっては我が子も同然だもんな」などと反応している。