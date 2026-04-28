ポケモンは、通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて「ミニテーブル ヌオー」の受注販売を5月14日10時より実施する。期間は6月3日16時59分までで、価格は35,200円。

本商品は、みずうおポケモンのヌオーをモチーフにしたミニテーブル。おやつや小物を置くのにぴったりなサイズで、水の中にいる様子をイメージしており、水面のような天板にものを置くとヌオーが頭をぶつけているように見えるデザインとなっている。

受注期間は5月14日10時より6月3日16時59分まで。商品は2027年1月下旬に発送予定となっている。

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