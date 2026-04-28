サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）がフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。現役時代の給料の使い道について語った。

この日は元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏、Jリーグの野々村芳和チェアマンらとそろって登場。お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子は「ちゃげぶー（ぶっちゃけ）、お給料ってどのぐらいもらえるんですか」と直球質問をぶつけた。

小野氏は「あんまりいくらもらってたかって、正直分かってない」と回答し、「かっこいいなあ、伸二、それなあ」と野々村チェアマン。小野氏は「きょうだい10人なんですよ」と明かし、「お母さんが欲しいものは全てかなえました」と平然と語った。

その際通帳は見なかったと聞かれても「そうですね。まあ別に…。そのぐらいあるでしょう」とサラリ。「Travis Japan」川島如恵留は「それぐらいもらってたってことですか！？」と驚いた。

小野氏は18歳で日本代表に選出され、その後はオランダ、ドイツでも活躍していただけに、浦和時代の後輩にあたる闘莉王氏は「仲良くしてもらってて、“時計ちょうだい”って言ったら、すぐ時計くれたんですよ。めっちゃうれしかった」と告白した。小野氏は「オメガのね」とサラリと明かした。