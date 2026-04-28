放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は、播磨の国衆・別所家を守るために奮闘した武将をご紹介！

ーーー

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

別所重棟（べっしょ・しげむね）



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

ーー播磨の国衆・別所家一門衆。

兄・賀相と2人で甥・長治の後見を務める。

別所家のためには織田方につくべきと考え、長治には織田に恭順の意を示すべきだと促す。

＜別所重棟・忍成修吾さんコメント＞

「豊臣兄弟！」が始まると知り小一郎が主人公だと聞いた時とても興味を惹かれ、出演を熱望していました。

オファーをいただき歓喜した一方で、別所氏については認知はしていたものの史実については疎かったので話をいただいてから調べていきました。

重棟については、同じく側近である賀相と別の勢力に分かれてどちらについても御家を守れるようにしたという説を知り、その選択は戦国ならではと思いました。

大切に育ててきたであろう若き当主を守りたいという気持ちと家門の威信を守るという問題の間に切なさを感じました。

そういった心情を表現できたらと考えております。

戦国時代が大好きなので、戦国大河も大好きです。

現場ではいつもセットや衣装、メイクやかつら、小道具に興奮してしまいます。

今回も甲冑を着る機会があったのですが、嬉しさの反面、長時間着続ける大変さもありました。

実際の侍たちは戦時にはもっと重いであろう甲冑をずっと着けていたのかと想像するとゾッとしますね。

お芝居で本当に良かったです。



なお、今作で大河ドラマ出演が5作目となる忍成さん。

新キャスト発表を受けて、SNSでは既に多くのコメントが。

「『軍師官兵衛』や『どうする家康』のときは名演技でした！」「賀相と重棟の兄弟の関係性も描きがいがありそう」「『どうする家康』の大谷吉継以来の出演！楽しみです」「忍成修吾さん、苦労する武将の役が多いのう」といったコメントがみられました。

家を守るという重責を背負う別所重棟。

忍成修吾さんがどのように演じるのか注目が集まります。

ーーー

【放送予定】

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

【公式サイト・SNS】

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P52L88MYXY

X：nhk_toyotomi

Instagram：nhk_toyotomi