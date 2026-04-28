「歯の治療に5万円、日中はパチスロ。でも黒字」65歳の年金生活2年目
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった千葉県在住65歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：65歳・男性
居住地：千葉県
家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：3000万円
リスク資産：1200万円
ひと月当たりの現在の収入「年金14万円」に対して、月の生活費は「食費、光熱費、通信費、医療費、交通費、日用品代、交際費、趣味・娯楽費、被服費、その他」の合計12万円ほど。
「1人暮らしなので生活費が思ったよりかからなかった」こともあり、年金生活でも「月2万円程度」の黒字を維持できていると言います。
また老後の支えとなる資産額についてもある程度満足しているようで、「投資した株価が上がったのが大きく影響している」とあります。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「歯の治療費」。「インプラント治療50万円、インプラント周辺の虫歯治療1本5万〜10万円」かかると言います。
物価高（インフレ）の影響については、「特にお米が高くなった。その他の食費も大きく上昇したので、割引された商品を買うようにしている」と投稿者。
基本的には年金の範囲内でやりくりできているものの、想定外の出費がかさみ生活費が足りない月は「貯金を取り崩している」そうです。
普段の暮らしについて伺うと、「買い物は夕方に行き、割引になった商品を買うようにしている。外食は週1回友人と食事する程度。日中は5円スロットをしている」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：かまやん
年齢・性別：65歳・男性
居住地：千葉県
家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：3000万円
リスク資産：1200万円
想定より貯金できている年金生活で貯金ができているか、の問いに「想定より貯金できている」と回答したかまやんさん。
ひと月当たりの現在の収入「年金14万円」に対して、月の生活費は「食費、光熱費、通信費、医療費、交通費、日用品代、交際費、趣味・娯楽費、被服費、その他」の合計12万円ほど。
「1人暮らしなので生活費が思ったよりかからなかった」こともあり、年金生活でも「月2万円程度」の黒字を維持できていると言います。
また老後の支えとなる資産額についてもある程度満足しているようで、「投資した株価が上がったのが大きく影響している」とあります。
歯の治療費の支出がきつい年金生活では、思ったよりも「光熱費」にはお金がかかっていないとのこと。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「歯の治療費」。「インプラント治療50万円、インプラント周辺の虫歯治療1本5万〜10万円」かかると言います。
物価高（インフレ）の影響については、「特にお米が高くなった。その他の食費も大きく上昇したので、割引された商品を買うようにしている」と投稿者。
基本的には年金の範囲内でやりくりできているものの、想定外の出費がかさみ生活費が足りない月は「貯金を取り崩している」そうです。
外食は週一で友人と、趣味は5円スロット税金や社会保険料については、「年金を受給して1年半。まだ税金は（あまり）引かれていない。国民健康保険料は今は安いが、今後どれくらい引かれるか分からない」と回答。
普段の暮らしについて伺うと、「買い物は夕方に行き、割引になった商品を買うようにしている。外食は週1回友人と食事する程度。日中は5円スロットをしている」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)