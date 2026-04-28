「懲役十八年」

衛星劇場と東映チャンネルによる共同企画「安藤昇 生誕100年記念特集」が、この春あらためて注目を集めそうだ。1926年5月24日生まれの安藤昇が生誕100年を迎える節目に組まれた特集で、衛星劇場では「血と掟」など俳優転向初期の作品が、東映チャンネルでは「男の顔は切り札」「懲役十八年」をはじめとする出演作がラインナップされている。俳優として歩み始めた頃の作品と、その存在感がよりくっきりと刻まれた作品の両方に触れられる構成になっているのも、今回の特集の魅力だろう。なかでも東映チャンネルで放送される2作は、安藤昇という俳優がスクリーンの中でどんな強さを放っていたのかを、あらためてはっきり教えてくれる。

安藤の歩みは、その鮮烈な経歴とともに語られることが多い。戦後、渋谷を拠点に安藤組を率い、1964年に組を解散。翌1965年には、自身の手記をもとにした「血と掟」で俳優へ転身した。さらに松竹と専属契約を結びながら、「五社協定」の時代に東映作品「懲役十八年」で主演を務めている。こうした足跡だけでも十分に強い印象を残す人物だが、作品を見てまず引きつけられるのは、やはり俳優としての存在感だ。芝居を大きく見せなくても、画面に入ってきた瞬間に、その人物がそれまで生きてきた時間まで見えてくるような力がある。視線の置き方や立ち姿、言葉を発する前の間にまで、重みが宿るところに安藤昇という俳優のおもしろさがある。

安藤昇の鋭いまなざしが印象を残す「男の顔は切り札」 (C)1966 松竹株式会社

特に安藤の俳優としての凄みを感じる作品が、1966年公開の「男の顔は切り札」だ。監督はマキノ雅弘、脚本は宮川一郎。昭和初年の深川を舞台に、解散した梅津組の親分殺しをきっかけに騒動が広がっていく任侠映画で、安藤は岩上を演じている。岩上は浩次郎の戦友として現れ、物語の緊張感を一段引き上げていく存在だ。行方知れずになっていた恋人との再会も、この役に忘れがたい情の深さを与えている。義理や人情、裏切りや復讐が交錯する任侠映画らしい一作だが、その中で安藤の芝居は、画面にほどよいざらつきと熱をもたらしている。

「男の顔は切り札」で印象に残るのは、安藤が感情を前に出しすぎないことだ。怒りや未練をことさらに強く見せるのではなく、抑えたまま滲ませていく。その静かな芝居があるから、岩上という男が背負ってきたものの重さがしっかり伝わってくる。任侠映画らしい情の世界の中でも、安藤の存在にはどこか生身の感触がある。だからこそ、岩上の痛みや執念が大げさなものにならず、この男自身の実感として画面に残る。

「懲役十八年」 (C)東映

「懲役十八年」では、「男の顔は切り札」とは少し違う安藤の魅力が見えてくる。特攻の生き残りである元海軍将校・川田が、戦後の混乱の中で、亡くなった部下たちの遺族を守ろうとする物語で、安藤の東映初出演作でもある。「男の顔は切り札」に情の濃さや熱がある一方で、「懲役十八年」に流れているのは、もっと重くて苦い感情だ。

川田という役には、生き残ってしまった側の負い目がある。しかも将校だったからこそ、その思いはなおさら重い。安藤はそこを、悲壮感たっぷりに演じるのではなく、無骨なまま抱えているように見せる。強い男として立ってはいるが、どこか軽くはない。その重さが、この映画にはよく合っている。台詞で気持ちを細かく語らなくても、責任を背負っていることが伝わるのは、安藤の身体そのものに説得力があるからだろう。

演じる人物は違っても、「男の顔は切り札」にも「懲役十八年」にも、安藤が画面に現れた瞬間の強さがしっかりと刻まれている。感情を押しつけるように見せるのではなく、立ち姿や視線、声の響きだけで人物の重みを伝えてしまう。その存在感こそが、俳優・安藤昇の大きな魅力だった。生誕100年という節目にあらためて作品に触れるなら、この2本はその凄みを知るのにふさわしいはずだ。この機会に、時代を超えてなお色褪せない安藤の芝居を、じっくり味わってみてほしい。

文＝川崎龍也

放送情報

「男の顔は切り札」

放送日時：2026年5月6日(水)18:00〜ほか

チャンネル：東映チャンネル（スカパー！）

(C)1966 松竹株式会社

「懲役十八年」

放送日時：2026年5月6日(水)20:00〜ほか

チャンネル：東映チャンネル（スカパー！）

(C)東映



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