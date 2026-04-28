森香澄、結婚相手の譲れない条件告白「もう30になったので」 “会わせたい友人”も具体例「男女で2人に」
サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄がこのほど、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（28日スタート、毎週火曜 後10：00）の合同取材に出席。森が、結婚するにあたっての理想のタイプを明かした。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
番組内容にちなみ、結婚相手に譲れない条件について、森は「情緒が安定していて、支配しない人です、」ときっぱり。高橋が「この言葉の意味は番組見ていただいたらわかります」と予告すると、森は「もう30（歳）になったので（笑）」と含み笑いを浮かべていた。
また、「結婚を考えている相手を友人に会わせたいか」という質問に森は「結婚を考えたら会わせたいな」と回答。「仲良くしている俳優の井桁弘恵ちゃん。大学生を経験して俳優になっていて、普通の感覚ももっているので。でも、女性だけだと怖いから、カルマと仲良いので、男女で2人に会わせたいです」と具体的に語った。
『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリティーショー。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。結婚相手候補には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。
【写真】モデルに経営者も！『時計じかけのマリッジ』出演女性陣
番組内容にちなみ、結婚相手に譲れない条件について、森は「情緒が安定していて、支配しない人です、」ときっぱり。高橋が「この言葉の意味は番組見ていただいたらわかります」と予告すると、森は「もう30（歳）になったので（笑）」と含み笑いを浮かべていた。
『時計じかけのマリッジ』は、婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない婚活リアリティーショー。経営者・中野綾香、現役アナウンサー・西澤由夏、モデル・徳本夏恵が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”に参加する。結婚相手候補には、年収1億円の経営者や東大卒エリート、グローバル起業家など、個性豊かなメンバーが集まっている。