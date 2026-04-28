２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６２ドル安 ＳＯＸ１９日ぶり反落 ２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６２ドル安 ＳＯＸ１９日ぶり反落

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２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比６２．９２ドル安の４万９１６７．７９ドルと３日続落した。中東情勢に関して米国とイランの間の戦闘終結交渉の先行きには懐疑的な見方あり、主力株の上値を圧迫。フィラデルフィア半導体株指数は１９日ぶりに反落した。もっとも、エヌビディア＜NVDA＞が最高値を更新。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数とナスダック総合株価指数は史上最高値を連日で更新した。



マクドナルド＜MCD＞やＩＢＭ＜IBM＞が冴えない展開。イーライ・リリー＜LLY＞やＧＥベルノバ＜GEV＞が軟調に推移した。一方、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞がしっかり。フローサーブ＜FLS＞やスナップ＜SNAP＞が買われ、オルガノン＜OGN＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は５０．５０ポイント高の２万４８８７．１０と続伸した。アルファベット＜GOOG＞やインテル＜INTC＞が値を上げ、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が株価水準を切り上げたほか、ペロトン・インタラクティブ＜PTON＞が堅調だった。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が利食いに押され、ドミノ・ピザ＜DPZ＞やポエット・テクノロジーズ＜POET＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS