母の日に贈りたい“鉢植え”を紹介します。



【松村道子アナウンサー】

「母の日のプレゼントの定番といえばカーネーションですが、最近では贈る花の選択肢は広がってきているようです」



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「ほかのお花も10年ぐらい前から花き業界全体でプッシュをしている」



不動の人気第1位、カーネーションを追う鉢植えの花は？



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「母の日に人気の鉢植え第3位はクレマチス」



つる性の植物で落ち着いたトーンの花が特徴のクレマチス。



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「こちらが八重咲きのクレマチス。花びらが一重咲きと比べると、すごくたくさん重なっているので、とてもゴージャスな見た目」



日当たりや風通しの良い場所に置くと鉢植えのままで6月いっぱい楽しめます。



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「母の日の人気の鉢植え第2位はアジサイ」



一番人気はピンクですが…



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「グラデーションがかった色のアジサイも母の日に市場に入荷しているので、手に取ってもらいたい」



こちらも直射日光を避けながら日の当たる場所に置くと6月いっぱい楽しめるということです。



このアジサイとクレマチス2つに共通しているのが…



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「アジサイもクレマチスも地植えができるというのが共通点」



地面に植え替えることで根が成長。来年も花を楽しめます。



【新花総務部 池田紀行 課長補佐】

「母の日はこのままの状態で飾ってもらって楽しんで、花が終わってしまっても、来年、地面に植えることでまた花をつけて、ずっと母の日の記念の花が家に残り続けるといいと思う」