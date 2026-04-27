＜旦那が捨てた！＞子どものおもちゃを勝手に処分したって？理由は「義親からの贈り物」だから…！？
子どもは年齢に応じて遊び方が変化するため、小さい頃に使っていたおもちゃでも、だんだんと使わなくなりますよね。そうなると「もう遊ばないのだな」と思って、家族が勝手に捨ててしまうことも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『うちの両親が、子どもの2歳の誕生日に贈ってくれた車のおもちゃを、旦那が勝手に捨てた。さすがに小学生になって、それで遊ぶことはなくなったけれど、おもちゃ箱に入れてとってあった。それにたとえ子どものものでも、人のもの勝手に捨てるのはありえない。「新しいおもちゃを買えば？」と旦那は何も気にしていない。うちの両親がお祝いに贈ってくれたもので、お気に入りだからとっておいたと言っても、全く何も伝わらない』
子どもが大事にしているもの。いくら親でも捨てたらダメ！
『いくら親子でもそれはダメだよ。なんでも取っておくのもよくないけれど、息子さんは思い入れがあって取ってあったんだろうから、ショックだよね』
『人のもの、家族や子どものものを勝手に捨てるのはありえない』
旦那さんが勝手に捨ててしまったおもちゃは、お子さんの思い出の品です。部屋に放置されていたのではなく、おもちゃ箱に入れていたものですから、そこから取り出して捨てるのは、家族でもしてはいけないことではないでしょうか。お子さんもショックを受けて、とても悲しかったことでしょう。
義親からのプレゼントだから捨てた？
『嫁の親からの贈りものだからかな。気にする人はいるから』
『旦那さんは、投稿者さんの親が嫌いなのかな。だからそのおもちゃだけ捨てたとか？ 考えすぎかな』
もし捨てられたおもちゃが、投稿者さんの両親からの誕生日プレゼントだけだったとしたら、旦那さんはピンポイントでそのおもちゃを選んだことになります。義両親からの贈りものということが気に入らなかった可能性もありますね。もし自分の親からの贈りものであれば、捨てることはなかったのかもしれません。
旦那のものも捨てる！
『私なら旦那が使っていないものはどんどん捨てるよ、本気で。文句を言われたら、「人のものを勝手に捨てているから、自分のもそうしてほしいのかと思った」と言うだけだよ』
『旦那が大事にしていて、しばらく手にとってもいないものを、勝手に捨ててみよう。そうすれば子どもの気持ちがわかるでしょう』
旦那さんにも、使っていないけれど保管しているものがあるのではないでしょうか。そのようなものを捨ててしまうという厳しい意見もありました。旦那さんに文句を言われるでしょうが「使っていなかったから」と理由を言えばいいのではないでしょうか。無断で捨てられたらどんな気持ちになるのか。自分がされることで実感できるでしょう。
「勝手に捨てないで！」と強く伝えて
『仕返しに旦那さんのものを勝手に処分したとしても、何とも思わない人かもね。むしろ、「片づけてくれたの？ ありがとう」と言うかもね。ものに対して愛着を一切持たない人もいるから。悪気もないし、謝る意図もわからないのだと思う。これからは「絶対に勝手に捨てないで！」と叩き込んでおくしかないと思う』
仕返しに「旦那さんのものを捨てる」という意見もありましたが、それが通用しない旦那さんの可能性もあります。お子さんのものを勝手に捨ててしまうくらいですから、ものへの愛着がそもそもあまり強くないのかも。そうなるといくら旦那さんのものを捨てても効果はないでしょう。ここは言葉にしてハッキリと伝えた方がよいかもしれません。子どもがとても悲しんでいること、今後は無断で捨てないでほしいことを強く訴えれば、旦那さんも理解してくれるのではないでしょうか。
『同じものを買ったとしても、それはもう別のものなんだよね』
また旦那さんは、「同じものを買えばいい」と考えていますが、お子さんや投稿者さんにとって「祖父母から贈られた車のおもちゃ」が特別なものだったはず。同じものは存在しませんね。旦那さんには、もう少し子どもに寄り添い、子どもの気持ちを理解してもらうように伝えることも大切になってきそうです。