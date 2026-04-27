¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ÇËèÇ¯Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë!? 20¡ó´Ô¸µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖANA¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Î¼ÂÎÏ¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ÏËè·î¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ï¸«Ä¾¤·¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤äÆÃÅµ¤Ï°Õ³°¤ÈÊ£»¨¤Ç¡¢¡Ö·ë¶É¤É¤ì¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï!?
¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤½¤ì¤¬¡ÈÍøÍÑÎÁ¶â¤Î20¡ó¤ò¥Þ¥¤¥ë¤Ç´Ô¸µ¡É¤È¤¤¤¦¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ªÆÀ¤µ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖANA¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡¢¤³¤Î¿·MVNO¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§¡¡§°µÅÝÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ë´Ô¸µÎ¨¡ª¼Â¼Á²Á³Ê¤Ï¶È³¦ºÇ°ÂÃÍ¿å½à
Â¾¤Î³Ê°ÂSIM¡ÊMVNO¡Ë¤ä¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤ò1¡óÁ°¸å¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ¤¬¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ANA¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ò·ï¤Ê¤·¤ËÍøÍÑÎÁ¤Î20¡óÁêÅö¤¬¥Þ¥¤¥ë¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡£
¤·¤«¤â¡¢´ðËÜ¥×¥é¥óÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌÏÃÄê³Û¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¥Ç¡¼¥¿¥Á¥ã¡¼¥¸Âå¤â¡¢¤Þ¤ë¤´¤È20¡ó´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²»À¼1GB¥×¥é¥ó¤Ê¤é·î³Û750±ß¤ÇËè·î150¥Þ¥¤¥ë¡¢35GB¥×¥é¥ó¤Ê¤é·î³Û2,850±ß¤ÇËè·î570¥Þ¥¤¥ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤È¡¢»È¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¡ª¥Þ¥¤¥ë´Ô¸µÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡È¼Â¼Á²Á³Ê¡É¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶È³¦ºÇ°ÂÃÍ¿å½à¤Ë¶á¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆÃÄ§¢¡§¥Þ¥¤¥ë¤Î»È¤¤Æ»¤¬Â¿ºÌ¡£Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â³èÍÑ²ÄÇ½
Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¤Î»È¤¤Æ»¤¬Éý¹¤¤¤³¤È¤â¡¢ANA¥â¥Ð¥¤¥ë¤òÁª¤ÖÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ë³èÍÑÊýË¡¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¤Ø¤Î¸ò´¹¡Û
1Ëü¥Þ¥¤¥ë¤Û¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâÀþ¤ÎÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¡Ê±ýÉü¡Ë¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¡£Ëè·î¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤¬¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚANA Pay¤ÇÆü¾ïÍøÍÑ¡Û
1¥Þ¥¤¥ë¡á1±ßÁêÅö¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÈANA Pay¡É¤ËÂ¨»þ¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÆÃÅµ¡Û
2026Ç¯5·î19Æü°Ê¹ß¤ÎÅë¾è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¤Ç¹ñÆâÀþ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬²ÄÇ½¡£Åë¾è¤Î27ÆüÁ°¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§£¡§¤ªÆÀ¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²
¥Þ¥¤¥ë´Ô¸µ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü»È¤¦¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âANA¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¶¯¤ß¡£¥É¥³¥â²óÀþ¤Èau²óÀþ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢º£¤Î´Ä¶¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SIM¥«¡¼¥É¤ÈeSIM¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢MNP¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¡ª¼êÂ³¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢³°½ÐÀè¤ÇPC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Ï1GB¤«¤é100GB¤Þ¤ÇÁ´20¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂçÍÆÎÌÇÉ¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤¦ÍÆÎÌ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¾¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÏÍâ·î¤Ë·«¤ê±Û¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢·î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ¿®ÎÌ¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¥à¥À¤Ê¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¤ªÆÀ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¼ÂºÝ¤ËANA¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ªÆÀ¡©
¡Ö¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ªÆÀ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤¬°ã¤¦3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¿ô»ú¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ANA¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¡ÈÃù¤Þ¤êÊý¤Î¤¹¤´¤µ¡É¤¬¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨³ÍÆÀ¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ï2026Ç¯4·î»þÅÀ¤Î¥×¥é¥óÎÁ¶â¤Ë´ð¤Å¤¯·×»»¤Ç¤¹
¡Ú¤¿¤Ã¤×¤êÄÌ¿®¡¦ÄÌÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÇÉ¡Û
¥×¥é¥ó¹½À®¡§²»À¼30GB¥×¥é¥ó¡Ê2,650±ß¡Ë¡Ü ÌµÀ©¸Â¤«¤±ÊüÂê¡Ê1650±ß¡Ë¡á·î³Û4300±ß
³ÍÆÀ¥Þ¥¤¥ë¡§Ëè·î860¥Þ¥¤¥ë¡¢1Ç¯´Ö¤Ç10320¥Þ¥¤¥ë
½éÇ¯ÅÙ¤À¤±¤Ç1Ëü¥Þ¥¤¥ë°Ê¾åÃ£À®¡ª1Ëü¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâÀþ¤Î±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤Ø¤Î¸ò´¹¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²½¤±¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃæÍÆÎÌ¤Ç¸¤¯¥Þ¥¤¥ë¤òÃù¤á¤¿¤¤¥³¥¹¥Ñ½Å»ëÇÉ¡Û
¥×¥é¥ó¹½À®¡§ ²»À¼35GB¥×¥é¥ó ¡Ê2850±ß¡Ë+5Ê¬¤«¤±ÊüÂê¡Ê600±ß¡Ë¡á·î³Û3450±ß
³ÍÆÀ¥Þ¥¤¥ë¡§ Ëè·î690¥Þ¥¤¥ë¡¢1Ç¯´Ö¤Ç8280¥Þ¥¤¥ë
Ç¯´Ö8000¥Þ¥¤¥ëÃù¤Þ¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤äÂçºåÈ¯¤Î°ìÉôÏ©Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥é¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬²ÄÇ½¡£27ÆüÁ°¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍøÍÑ¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Þ¥ÛÂå¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¥é¥¤¥ÈÍøÍÑÇÉ¡Û
¥×¥é¥ó¹½À®¡§ ²»À¼1GB¥×¥é¥ó ¡á ·î³Û750±ß
³ÍÆÀ¥Þ¥¤¥ë¡§ Ëè·î150¥Þ¥¤¥ë¡¢1Ç¯´Ö¤Ç1800¥Þ¥¤¥ë
·î³Û1000±ß¤òÀÚ¤ë³Ê°Â±¿ÍÑ¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´Ö1800¥Þ¥¤¥ë¤âÃù¤Þ¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¤òANA Pay¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç1800±ßÁêÅö¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£°Â¤¯ÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Þ¤±¤âÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£20¡ó´Ô¸µ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¸¤¯¡Ö¿·¥Þ¥¤¥ëÀ¸³è¡×¤ò»Ï¤á¤è¤¦
ANA¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑÎÁ¶â¤Î20¡ó¤¬¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡ªÊ£»¨¤Ê¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¤Ç¹Ò¶õ·ô¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÎ¹Èñ¤òÉâ¤«¤¹¤â¤è¤·¡¢ANA Pay¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë½¼¤Æ¤ë¤â¤è¤·¡£¤³¤Î¹â¤¤´Ô¸µÎ¨¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¸¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÊ¸¡¿GoodsPress WebÊÔ½¸Éô¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥é¥¤¥«¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âAI¤«¡£ºÇ¶¯¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À
¢¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖMWC 2026¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Â¿·¥¹¥Þ¥Û5Áª
¢¡-20¡î¡Á55¡î¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¡ªÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼