27日午後、新潟県柏崎市の銀行に国の特別天然記念物であるニホンカモシカが侵入しました。

建物の中からじっと外を見つめている動物は「カモシカ」。現場は新潟県柏崎市駅前の銀行です。警察によりますと、27日正午過ぎ、行員から「行内にカモシカが入ってきた」と通報。銀行では店内の客を安全な場所に避難させたあと、ATMコーナーにカモシカが入ったのを見計らい、シャッターをおろして閉じ込めたということです。

柏崎市民「銀行強盗かと思った。ポリスが止まってて。銀行強盗じゃなかった…カモシカ」

通報からおよそ3時間後、市が委託した業者が吹き矢で麻酔を打ち、カモシカは捕獲されました。

猟友会「1週間前からこの辺でうろうろしていた。だけど追っかけると見失う」

市によると、捕獲されたのは「ニホンカモシカ」で、体長は1メートルほどのメスだということです。ニホンカモシカは国の特別天然記念物に指定されていて、故意に傷つけるなどした場合、罰則の対象となりますが、今回は緊急措置として市が捕獲の許可を出したということです。

捕獲したカモシカは山へ戻す予定です。