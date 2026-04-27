竹内涼真（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の竹内涼真が4月26日、自身のInstagramを更新。弟でアーティストの竹内唯人、妹でタレントのたけうちほのかとの3ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】33歳人気俳優「美男美女揃い」弟＆妹との街中ショット

◆竹内涼真、きょうだい3ショット公開


4月26日に誕生日を迎えた涼真は「ネーロと俺 お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ」とつづり、「＃33歳」「＃6歳」とハッシュタグを添えて、弟に抱っこされた愛犬との姿を投稿。

さらに、愛犬との散歩ショット、唯人とほのかに挟まれて笑顔で歩く姿や、ほのかと並んで愛犬に視線を送る仲睦まじい姿も披露している。

◆竹内涼真の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「竹内家のビジュアルが強い」「美形すぎる」「仲良しでほっこり」「美男美女揃い」「素敵な1年になりますように」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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