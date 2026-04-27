オリエンタルランドは、東京ディズニーリゾートにて映画「トイ・ストーリー5」の公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。開催期間は7月2日より9月14日まで。

イベント期間中は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて作中のキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場する。また、東京ディズニーランドではスマートフォンを使って参加できる「トイフレンズスタンプラリー」を実施。こちらは6カ所のスポットにある「ピクサー・ボール」にスマートフォンをタッチしてスタンプを6個集めるとオリジナルシールがプレゼントされる。

また、「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では映画に合わせた装飾が施され、スペシャルメニューの提供も実施。「トイ・ストーリー」シリーズの世界観をイメージした各種グッズも用意される。これらは7月1日より販売開始が予定されている。

このほか、総勢50体のバズ軍団のフォトスポットをはじめとしたデコレーションや、ディズニーホテルでの取り組みも行なわれる予定となっている。

「トイフレンズスタンプラリー」(イメージ)

オリジナルシール(イメージ)

「トイフレンズスタンプラリー」スポット(イメージ)

スペシャルセット

スパークリングドリンク(フルーツ&ナタデココ)

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」装飾イメージ

ボニーのお部屋で遊んでいる様子が描かれたグッズ

ウッディやジェシーをモチーフにした身に着けグッズ

「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」のデコレーション

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル 「トイフレンズスタンプラリー」体験イメージ

ロッツォ・ガーデンカフェ(ブッフェ)「トイ・ストーリー5」スペシャルディナーブッフェ

チックタック・ダイナー(デリカフェ)(左)“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク～トロピカルウエスタン～(右)“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルドリンク～スウィートハートウエスタン～

カンナ(創作料理)“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プレシャスカンナ

ドリーマーズ・ラウンジ(ロビーラウンジ)“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルセット

フリーきっぷ

(C)Disney (C)Disney/Pixar

※画像はイメージです