Honeys×ポケピース新作登場♡毎日使える癒しコレクション特集

レディースブランドHoneysから、ポケモンたちのやさしい世界観を楽しめる「ポケピース」コレクションが登場しました。2026年4月27日（月）より、公式オンラインショップと全国店舗で発売中。毎日に取り入れやすいTシャツやパンツ、ソックスなど、気負わず楽しめるラインアップがそろいます。癒しと可愛さをさりげなくプラスしたい方にぴったりの新作です♡

Tシャツは選べる2タイプ展開

コレクションの主役は、ポケピースの仲間たちをデザインしたゆるTシャツ。綿100％素材でやさしい肌あたりが魅力です。

ポケットからキャラクターが顔をのぞかせるワンポイントタイプと、大きめフロントプリントが目を引くタイプの2種類を展開。

ゆるTシャツ（ポケットデザイン）



価格：1,680円（税込）

カラー：全8柄（ピカチュウ／ポッチャマ／ヒバニー／モクロー／ニャスパー／ピカチュウ・ピチュー・マホミル／ワッカネズミ／ミミッキュ）（サイズ：150・S～LL）

ゆるTシャツ（フロントプリント）



価格：1,680円（税込）

カラー：全6柄（ワッカネズミ・ヒバニー・ニャスパー・ポッチャマ・モクロー・ピカチュウ・ピチュー・マホミル／ピカチュウ・ミミッキュ／ポッチャマ・モクロー／ニャスパー・ヒバニー／ワッカネズミ／ミミッキュ）（サイズ：150・S～LL）

家族や友人とリンクコーデを楽しむのもおすすめです♪

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おうち時間に便利なパンツ類

8分丈パンツ



価格：1,980円（税込）

カラー：全5柄（ピカチュウ／ミミッキュ／ワッカネズミ／ニャスパー／ポケピースMIX）（サイズ：S～LL）

ハーフパンツ



価格：1,780円（税込）

カラー：全5柄（ピカチュウ／ミミッキュ／ワッカネズミ／ポケピースMIX2種）（サイズ：SS～LL）

リラックスシーンに活躍するパンツも充実。接触冷感素材を使用し、汗ばむ季節も快適に過ごせます。ほどよくゆとりのあるシルエットで、ワンマイルウェアとしても使いやすいアイテムです。

※一部サイズ・カラーは一部店舗・オンラインショップのみ販売

足元まで可愛いソックスも注目

ソックス（白）



価格：580円（税込）

カラー：全5柄（ピカチュウ／ミミッキュ／ワッカネズミ／ヒバニー／ピチュー）（サイズ：19～21cm、23～25cm）

ソックス（黒）



価格：580円（税込）

カラー：全6柄（ピカチュウ／ミミッキュ／ポッチャマ／マホミル／ニャスパー／モクロー）（サイズ：19～21cm、23～25cm）

ワンポイント刺繍入りのソックスは、シンプルコーデのアクセントにぴったり。小さめサイズも登場し、選びやすさもアップしました。

※19～21cmは一部店舗・オンラインショップのみ販売

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

毎日に癒しを添えるコレクション♡

Honeysのポケピースコレクションは、可愛さだけでなく着やすさや使いやすさも魅力。おうち時間を快適にしたい日も、ちょっと気分を上げたい外出日も、やさしく寄り添ってくれるアイテムばかりです。

お気に入りのポケモンと一緒に、毎日のコーデをもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡