またオシャレなの出たーーッ！【3COINS】初夏のまとめ髪に使いたい♡「新作ヘアアクセ」

初夏の暑さが気になりはじめたら、ヘアアレンジで遊ぶのもいいかも。【3COINS（スリーコインズ）】の新作ヘアアクセを使いこなして、いつものまとめ髪を今年らしく変えてみては？ 330～660円の中から、セット販売されているものも紹介します。トレンド感の上がる使い方にも注目して。

トレンドヘアに馴染むミニセット

【3COINS】「ニュアンスミニピンセット」\330（税込）

ゆるっとしたフォルムと控えめなサイズ感が可愛い、4つで1セットの小さめクリップ。編みおろしやアップヘアになんとなく物足りなさを感じたとき、仕上げとしてランダムに飾ってみて。レッド・ブルー2種類のバリエーションがあり、今シーズン人気の髪色 “明るい暖色系・透明感のある寒色系” どちらも合わせやすそう。

視線を惹きつけるゆらゆらチャーム

【3COINS】「チャーム付きビッグシュシュ」\660（税込）

高発色のシュシュにハート型チャームがあしらわれたデザインは、平成レトロブームの今取り入れたい一品。画像のピンクに加え、グリーン・パープルの3色展開でいずれも明るいトーン。この春夏トレンドの、大胆なカラーブロッキングを意識した装いに組み込むのもおすすめです。

奥行き光るキラキラクリップ

【3COINS】「ニュアンスバンスクリップ」\550（税込）

ざっくりまとめて留めるだけで、カジュアルさを和らげてくれるワンタッチ式のクリップ。なんといっても、不規則にウェーブするフォルムがエフォートレスです。奥行きや変化する光の色合いは天然石のように涼しげ。初夏のお出かけで太陽がキラキラと反射しそうです。

ハートがきらめく横長バレッタ

【3COINS】「チャーム付きニュアンスヘアバレッタ」\330（税込）

同じく日差しにきらめくこちらは、スリムな形状ながらも固定しやすいバネつきのバレッタ。横幅があるので、シンプルなハーフアップやお団子の後ろ姿も華やかになりそう。深く鮮やかなブルーにクリーンなホワイト、可愛らしいピンクの全3色展開です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。