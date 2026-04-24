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「教育担当が人として終わってます」新入社員を悩ませる30代既婚女性の暴走…「関わった時点で負け」これが社内恋愛の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

さざえ氏が自身のYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」で「【社内恋愛】前半「男狩りのBBAが辛いです」/後半「社内恋愛ってアリ？」」を公開した。動画では、視聴者から寄せられた職場での人間関係や社内恋愛の是非に関する相談に対し、独自の視点で痛烈な見解を語っている。



動画の前半では、25卒の相談者から寄せられた「教育担当の30代既婚女性」に関する深刻な悩みが取り上げられた。画面に提示された相談文には、この女性が「社内で複数の男性と関係を持つ」「男性社員に『私を蔑ろにして他の人とイチャイチャしないで』とメッセージを送る」といった実態が克明に記されている。



相談者は「教育担当が人として終わってます」と語った。動画視聴者は、強い承認欲求を拗らせた結果の行動であると推測し、「関わった時点で負けなところある」と指摘した。解決策としては、一人で抱え込まずに証拠をまとめ、上司やコンプライアンス部門へ報告することを強く推奨している。



後半では、26卒の男性からの「社内恋愛ってどうですか？」という質問に回答。出会いの場として職場は機能するものの、さざえ氏自身は明確な反対姿勢を示した。その最大の理由は「破局したら地獄」になることだ。



過去の職場での実体験を交え、社内カップルが存在すると周囲が過度に気を使うことになり、結果として仕事が非常にやりづらくなると説明。「リスク考えたらちょっと」と、社内恋愛がもたらす業務への悪影響を懸念した。動画視聴者からは、出会いを求めるのであれば、マッチングアプリや知人の紹介など、職場外での安全な手段を選ぶべきだとアドバイスしている。



リスクの大きさを再三にわたって強調したさざえ氏だったが、動画の最後には一転して独自の恋愛論を展開。もし職場で社内恋愛をしているカップルが破局を迎えた場合、その隙を突いて「別れたところを支えてゲットじゃ」と、失恋相手を狙うしたたかな戦略を提言して余韻を残した。