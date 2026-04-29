【ホラー】「開けてはいけない部屋」友人に誘われた「食べ放題・飲み放題」の好条件のバイトが危険だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
朝まで開けてはいけない和室のふすま。だったら、庭から少し覗いてみればいいのでは？と怖いもの見たさで、見てはいけないものに遭遇してしまった大家(@ksyjkysk)さんの「扇風機の家」を紹介する。本作は著作権フリー&無料配信のツイキャス「禍話禍ちゃんねる 百怪忌念スペシャル」で語られたものを再構築し、漫画化したものである。
本作｢扇風機の家｣は、作者の大家さんが、PCやスマホで手軽にライブ配信できるサービス｢ツイキャス｣で配信されている怪談｢禍話(@magabanasi)｣を原作にコミカライズした作品だ。
制作に至った経緯について尋ねると「禍話の中でも特に好きなお話でしたし、不気味な和室など描くのが楽しそうなシーンがたくさんあったので描かせていただきました」と話してくれた。漫画化にあたっては「元のお話の怖いポイントの1つが、何かに気付きつつもそれを隠している友達の存在だと感じたため、友達の表情や行動に不穏さが伝わるよう心掛けて描きました」と振り返る。
物語は、住み込みで留守番をする好条件のアルバイトから始まる。友人に誘われて訪れた親戚の家で、バイト代に加え食費も支給され、食べ放題・飲み放題という環境の中で日々を過ごすことになる。仕事は、夜23時になると奥の和室にある小物をすべて立てて並べ、扇風機を強風で首振り設定にして朝までつけ続けるというもの。さらに朝まで扉は開けてはいけないという不可解なルールが課されている。やがて主人公は、和室の中に何かがいる気配に気付き、ふすまの小さな穴から中をのぞく展開へと進んでいく。
大家さんはSFやミステリー作品でも知られ、「僕らの夏と灰」や｢嵐の日の来客｣など、ミステリーともオカルトとも言えない奇妙な話も描いている。静かに迫る恐怖と不気味な余韻が残る表現を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：大家(@ksyjkysk)
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