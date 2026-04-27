日産「新たなSUV」世界初公開！

2026年4月24日、日産は「北京モーターショー2026」で新型SUVのコンセプトカーを2台世界初公開しました。

なかでも、日産が中国市場の若い層をターゲットに披露した「アーバンSUV PHEVコンセプト」は、都市部でのライフスタイルに最適化された先進的なプラグインハイブリッドモデルです。

【画像】超カッコいい！！ これが日産の「新たなSUV」です！（26枚）

アーバンSUV PHEVコンセプトの外観は、日産の将来的なSUVラインナップの方向性を示す革新的なデザインに彩られています。

フロントセクションでは、進化したVモーションを彷彿とさせるシャープなLEDライトシグネチャーに加え、中央には白く発光する斬新な「NISSAN」エンブレムが配置され、ブランドのアイデンティティを象徴するとともに圧倒的な先進性を際立たせています。

リアデザインにおいても、横一文字に伸びるスリムなテールランプがワイド感を強調しており、クリーンかつ未来的な印象を与えています。

技術面では最新のPHEVシステムを搭載し、日常の走行を電気でカバーする効率性と、長距離ドライブを支える安心感を両立しました。

日産は、このコンセプトカーを単なる展示車両に留めず、1年以内に市販モデルを発表する計画を明らかにしており、将来的には中国を拠点としたグローバルな輸出モデルとしての役割も期待されています。

アーバンSUV PHEVコンセプトは、日産が掲げる新しいビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」を具体化したモデルであり、変化の激しい中国市場においてブランドの変革を象徴する重要な一台となりそうです。

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このほか、北京モーターショー2026の会場ではもう一台のコンセプトカーとして、日産の象徴的なネーミングを復活させた「テラノPHEVコンセプト」も初公開されました。

こちらは伝統のオフロード性能を継承しながら最新のPHEV技術を融合させた、アウトドアと都市部をシームレスにつなぐ一台です。アーバンSUV PHEVコンセプトと同様に、1年以内に市販モデルの発表が予定されています。

さらにブース内には、すでに公開され高い評価を得ている新型車「NX8」も展示され、日産の強力なNEV（新エネルギー車）ラインナップを印象付けました。