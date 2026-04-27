◇NBAプレーオフ1回戦・第4戦 レイカーズ96ー115ロケッツ（2026年4月26日 トヨタ・センター）

レイカーズの八村塁（28）が26日（日本時間27日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第4戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。得意の3Pシュートを決めるなど13得点の躍動を見せた。チームは前半からターンオーバー多発。後半も巻き返せず惨敗。今シリーズ通算3勝1敗となった。

「ターンオーバーを防ぐ方法は模索する」

試合後の会見でJJ・レディックHCはチームの反省から口にした。

勝てば4連勝で1回戦突破が決まる第4戦。しかしレイカーズはミスを多発した。半からターンオーバーを多発して47ー56と9点ビハインドで前半を折り返した。第3Q途中にはチーム最多19得点10リバウンドのダブルダブルを記録していたディアンドレ・エイトンがアルペラン・シェングンとのマッチアップで側頭部への肘打ち。フレグラントファウル2で一発退場した。試合を通して24ターンオーバーを犯した。最終Q終盤にはアドゥ・シーローが相手のアーロン・ホリデーと言い争って両者退場処分となる場面もあった。後半も巻き返すことができず惨敗。このシリーズ3勝1敗となった。試合後も両チームはあわや一触即発ムードになった。

エイトンの退場については「汚い行為でも意図的なものでもありませんでした。自分たちの視点から見ると、彼は使っていない腕で体を支えようとしているように見えました。たぶん左腕だったと思いますが、シェングンに体を預けようとしていた。彼の腕がちょっと滑ったように見えました。そして、明らかに彼の頭に当たったのですが、フレグラントファウル2にすることが本当に必要だったかはわかりません。自分はエイトンが悪意を持って何かをするとは思いません」と擁護した。

ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスが欠く中でプレーオフを戦い続けるレイカーズ。「2人の得点リーダーがいない中で得点を作るのは明らかに非常に難しい。だから、その部分のプロセスももう一度見直すつもりだ。そして自分たちの1ショットあたりの得点と期待得点はシーズン平均を少し下回っていた。だから自分にとっては、やはり2つのポイントに立ち返る必要がある。ボールを大事に扱うこと、そしてそこをどう改善できるかを考えていくつもり。これから2日間で振り返って、もっと良くしていくつもりだ」と本拠地に戻る第5戦に向けた改善点も挙げた。