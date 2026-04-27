宮舘涼太が浴衣姿でベッドに横たわる“文豪”ビジュに「ヘアスタイル最高」「美しすぎる」の声、優雅すぎる“美食家”との二面性が話題

【写真】宮舘涼太が文豪＆美食家に変身／『Hanako』6月号表紙（宮舘涼太／Snow Man）

雑誌『Hanako』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）の掲載カットが公開された。

■宮舘涼太が“7人の銀座男”を体現

4月28日発売の『Hanako』6月号「トレンドが生まれる新しい“一流店”へ。大銀座」増刊号の表紙を飾る宮舘。「ロイヤル＆ユニーク」をテーマに、“銀座の街で出会えるかもしれない7人の銀座男（メン）”に扮して撮影されたカットの中から、2カットが特別公開された。

1枚目は「美食家」のカット。オレンジとホワイトのストライプシャツにネクタイ、ニットベストを合わせた装いで、ショートケーキに乗った大きな苺にナイフとフォークを入れる。撮影エピソードには「クリームをぺろっとする瞬間も。これらはすべて宮舘さんが自然に見せてくれた仕草。優雅な立ち居振る舞いの中にものぞく、サービス精神たっぷりの愛らしさは必見です」と綴られており、他のカットにも期待が高まる。

2枚目は、「原稿用紙を前に筆が進まない文豪」ショット。浴衣姿でベッドに横たわり、ベッドの上に置かれた原稿用紙とインク、万年筆に険しい顔を向けている。

SNSでは「筆が進まない文豪宮舘とかわいいおぼっちゃま涼太がおる…」「美食家の舘様も文豪の舘様も良すぎる」「ベッドで執筆活動は予想外だった」「浴衣姿が素敵」「美しすぎる」「浴衣でベッドにゴロンは罪深すぎますて」「ヘアスタイル最高すぎ」「お坊ちゃまな舘様にお仕えしたい」など、様々な反響が寄せられている。

なお、中面では「最後まで表紙候補として迷いに迷った」という「妄想表紙7パターン」が掲載されるとのことだ。

■写真：『Hanako』6月号表紙（宮舘涼太／Snow Man）