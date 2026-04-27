レイカーズが敵地でロケッツに黒星、スウィープならず…八村塁は13得点

4月27日（現地時間26日）、ウェスタン・カンファレンスでは八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。

3連勝でシリーズ突破に王手をかけるレイカーズは引き続き、オースティン・リーブスとルカ・ドンチッチが欠場。ルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

八村がチーム最初の得点を挙げると、エイトン、ケナード、レブロンも加点。ベンチメンバーのジェイク・ラレイビアも得点を重ねたが、残り2分20秒から0－6のランを許し、5点ビハインドで最初の12分間を終えた。

第2クォーターは追いかける展開が続くなか、エイトンと八村を中心に応戦。それでも、47－56と点差を広げられ、前半を終了した。

後半は第3クォーター残り5分41秒にエイトンがフレグラントファウル2で退場。相手を止められず25点差をつけられると、第4クォーター開始4分35秒にダルトン・コネクトやニック・スミスJr.といったベンチ陣をコートに送り込んだ。

レイカーズが最終スコアで96－115で敗れ、シリーズ3勝1敗に。エイトンが19得点10リバウンド、八村が13得点3リバウンド1アシスト1ブロック1スティール、レブロンが10得点9アシスト、スマートが9得点5アシスト3ブロック3スティールを記録した。

なお、両チームによる第5戦は30日（同29日）、レイカーズ本拠地のクリプトドットコム・アリーナで行われる。

■試合結果



ヒューストン・ロケッツ 115－96 ロサンゼルス・レイカーズ



HOU｜26｜30｜34｜25｜＝115



LAL｜21｜26｜18｜31｜＝96