全長4m未満の“ちょうどいいサイズ”！

韓国の自動車メーカーであるキア（Kia）は2026年4月20日、インド市場においてコンパクトSUV「シロス（Syros）」の2026年モデル（改良版）を発表し、発売を開始しました。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1790mm×全高1610mm。日本で大ヒットしているトヨタ「ライズ」（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）と全長が完全に一致する、非常に扱いやすいサイズ感に仕上がっています。それでいて、2500mmのロングホイールベースを確保し、クラス最大級の室内空間と荷室容量を実現しているのが特徴です。

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今回のフェイスリフトでは、エクステリアの個性がさらに強化されました。リア周りには新設計のバンパーと新LEDハイマウントストップランプを採用。

さらに上級グレードには、新デザインの17インチ・クリスタルカットアルミホイールと、鮮烈なネオンカラーのブレーキキャリパーが装備され、スポーティな足元を演出しています。

ボディカラーには新色の「マグマ・レッド」を含む3色が追加され、グロスブラックのルーフレールやドアミラーが全体を引き締めています。

インテリアや装備面も、2026年モデルへの進化でより魅力的になりました。全車に6つのエアバッグを標準装備するなど、クラスを超えた安全性能や大型ディスプレイなどの快適装備は健在です。

また、今回の改良に合わせてグレード体系が刷新され、従来のHTKやHTX＋といったグレードを廃止。新たにエントリーグレードの「HTE」、中間グレードの「HTK＋」、豪華仕様の上級グレード「HTX」などを設定し、ラインナップが分かりやすく再編されています。

パワートレインは、最高出力83馬力を発揮する1.2リッター直列4気筒自然吸気エンジン（5速MT）と、よりパワフルな120馬力を発揮する1.0リッター直列3気筒ターボエンジン、そしてトルクフルな116馬力の1.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジンの3種類をラインナップしています。

特にガソリンターボモデルには、素早い変速が可能な7速DCT（デュアルクラッチ・トランスミッション）が組み合わされます。また、これまで上級グレードに限定されていたディーゼルエンジン＋6速AT（トルクコンバーター式）の組み合わせが、中間グレードのHTK+でも選択可能となり、より手頃な価格でディーゼルATの力強い走りを楽しめるようになりました。

そして驚くべきはその価格です。インド市場における最新の販売価格は、ベースとなるエントリーグレードのHTEで83万9000ルピー（約142万円 ※2026年4月下旬時点）からという衝撃的な設定。ディーゼルATモデルも大幅に価格が抑えられており、最新のデザインと充実した装備、そしてトヨタ・ライズ同等の扱いやすいサイズを考えれば、極めて高いコストパフォーマンスを実現しています。

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トヨタ・ライズと同じ全長に、ネオンカラーのアクセントが光る最新のデザイン、そして140万円台から選べるキア・シロス。

120馬力のターボと7速DCTという強力な走りも選べる最新パッケージングだけに、もし日本市場に導入されれば、個性派SUVを求める層から大きな注目を集めるに違いありません。