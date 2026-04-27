春に行きたいと思う「大阪府の旅行先」ランキング！ 2位「万博記念公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「大阪府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「広い公園で季節の花が見られ、春の陽気の中でのんびり歩けるから」（50代女性／兵庫県）、「約5,500本の桜が咲くそうで、太陽の塔もあるので観たいです」（50代女性／広島県）、「広大な芝生エリアと、太陽の塔を背景に咲く桜が非常に美しいためです。春の暖かい日に家族でピクニックをするのに適しており、都会の中にありながら開放感を感じられる点に魅力を感じます」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「約3,000本の桜が咲き誇る大阪屈指のお花見スポットだから」（60代男性／東京都）、「春は桜が満開になり、大阪城との組み合わせが一番映える季節だからです。広い公園でゆったり過ごせて、お花見や散策も楽しめるからです。歴史と季節の美しさを同時に感じられて、気軽に非日常を味わえるのも魅力だからです」（20代女性／滋賀県）、「桜の名所として有名で春の時期に訪れると城と桜のコントラストがとても美しいためです。観光と散策を同時に楽しめる点も魅力」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「大阪府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：万博記念公園／52票2位は、吹田市にある「万博記念公園」です。岡本太郎氏制作の「太陽の塔」で知られる広大な公園は、春になると約5500本の桜やチューリップが咲き乱れる花の名所。ピクニックやサイクルボートなど、暖かな春の陽気を感じながら屋外レジャーを家族や友人と満喫できる、開放感あふれるスポットです。
回答者からは「広い公園で季節の花が見られ、春の陽気の中でのんびり歩けるから」（50代女性／兵庫県）、「約5,500本の桜が咲くそうで、太陽の塔もあるので観たいです」（50代女性／広島県）、「広大な芝生エリアと、太陽の塔を背景に咲く桜が非常に美しいためです。春の暖かい日に家族でピクニックをするのに適しており、都会の中にありながら開放感を感じられる点に魅力を感じます」（30代男性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：大阪城／77票1位は、大阪のシンボル「大阪城」でした。重要文化財が並ぶ広大な大阪城公園内には約3000本の桜が植えられており、西の丸庭園からの眺めは圧巻です。天守閣の歴史展示を楽しみつつ、お堀の周りを散策すれば、都会の真ん中とは思えない情緒豊かな春の風景に出会うことができます。
回答者からは「約3,000本の桜が咲き誇る大阪屈指のお花見スポットだから」（60代男性／東京都）、「春は桜が満開になり、大阪城との組み合わせが一番映える季節だからです。広い公園でゆったり過ごせて、お花見や散策も楽しめるからです。歴史と季節の美しさを同時に感じられて、気軽に非日常を味わえるのも魅力だからです」（20代女性／滋賀県）、「桜の名所として有名で春の時期に訪れると城と桜のコントラストがとても美しいためです。観光と散策を同時に楽しめる点も魅力」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)