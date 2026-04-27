テクノホライゾン<6629.T>がカイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。ＦＡ関連を主要領域にロボティクス分野に長じ、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置などでも定評がある。ＡＩとロボティクスの融合で重視すべき要素である光学・センシング技術において今後活躍が期待され、フィジカルＡＩ関連の一角としても存在感を高めている。



そうしたなかも足もとの業績は好調を極めており、前週末２４日取引終了後に２６年３月期業績の上方修正を発表、経常利益は従来予想の１８億円から３０億円（前の期比８．１倍）に大幅増額、これがポジティブサプライズとなった。ＧＩＧＡスクール案件の牽引で売上高及び利益が伸びたほか、ロボティクス事業が会社側想定を上回る堅調な推移を示している。また、為替差益も収益押し上げ要因となった。更に好業績を背景に株主還元も強化しており、年間配当を従来計画から１０円増額し３０円とすることも併せて発表、物色人気を加速させた。



出所：MINKABU PRESS