元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。デニムのカジュアルコーデを披露した。

26日に高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに参加した石川は「ハーフマラソン前日には岐阜城へ 近くで見ると迫力と、本当に山の上にあってビックリ 毎週観ているドラマに出てくるのでさらに感動でした」とつづり、デニムにカットソー姿で、みたらし団子、金華山チュロスを口にしている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵ですね 食べたリアクションが金です」「美味しそう マラソンお疲れ様でした！」「佳純さん、可愛いすぎ」「可愛い〜」「可愛さの天下取りですね」「金のチュロスを持たれた貴女の笑顔も金メダル級ですね」などの声が寄せられている。

石川さんは、山口県出身で、7歳で卓球を始め、中学3年の07年世界選手権で初めて日本代表入り。17歳だった11年に全日本選手権シングルスで初優勝。12年ロンドン五輪で団体銀、16年リオデジャネイロ五輪で団体銅メダル、19年東京五輪では団体銀メダルを獲得し、23年5月に現役を引退した。