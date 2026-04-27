27日午前5時24分ごろ、北海道で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、北海道の浦幌町です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□北海道

浦幌町

■震度5弱

□北海道

新冠町

■震度4

□北海道

帯広市 芽室町 幕別町

十勝池田町 豊頃町 本別町

新ひだか町 当別町 新篠津村

札幌清田区 千歳市 函館市

三笠市 白老町 厚真町

安平町 むかわ町 日高地方日高町

浦河町 鹿追町 新得町

足寄町 中札内村 更別村

十勝大樹町 釧路市



□青森県

階上町

■震度3

□北海道

音更町 士幌町 十勝清水町

石狩市 札幌北区 札幌東区

札幌白石区 札幌豊平区 札幌厚別区

札幌手稲区 江別市 恵庭市

北広島市 鹿部町 渡島森町

岩見沢市 美唄市 南幌町

由仁町 長沼町 栗山町

月形町 室蘭市 苫小牧市

登別市 平取町 様似町

えりも町 上士幌町 陸別町

広尾町 釧路町 浜中町

標茶町 鶴居村 白糠町

上ノ国町 余市町 赤井川村

奈井江町 富良野市 上富良野町

中富良野町 南富良野町 占冠村

北見市 訓子府町 置戸町

佐呂間町 胆振伊達市 弟子屈町

中標津町 標津町 別海町

根室市



□青森県

八戸市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 六ヶ所村 おいらせ町

三戸町 五戸町 青森南部町

つがる市 平内町 蓬田村

外ヶ浜町 むつ市 東通村



□岩手県

久慈市 盛岡市 二戸市

軽米町

■震度2

□北海道

札幌中央区 札幌南区 札幌西区

渡島北斗市 七飯町 夕張市

厚岸町 檜山江差町 厚沢部町

乙部町 今金町 せたな町

小樽市 積丹町 古平町

仁木町 芦別市 赤平市

滝川市 砂川市 上砂川町

浦臼町 新十津川町 雨竜町

豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町

羅臼町 長万部町 福島町

知内町 木古内町 ニセコ町

真狩村 留寿都村 喜茂別町

京極町 倶知安町 黒松内町

共和町 岩内町 深川市

妹背牛町 秩父別町 北竜町

沼田町 士別市 和寒町

剣淵町 幌加内町 旭川市

鷹栖町 東神楽町 当麻町

比布町 東川町 美瑛町

留萌市 増毛町 猿払村

網走市 美幌町 津別町

斜里町 清里町 小清水町

大空町 遠軽町 湧別町

興部町



□青森県

十和田市 田子町 新郷村

青森市 五所川原市 今別町

板柳町 鶴田町 中泊町

大間町 風間浦村 佐井村

弘前市 黒石市 平川市

西目屋村 藤崎町 田舎館村



□岩手県

宮古市 山田町 普代村

野田村 岩手洋野町 八幡平市

滝沢市 葛巻町 岩手町

紫波町 矢巾町 九戸村

一戸町 大船渡市 釜石市

住田町 大槌町 花巻市

北上市 遠野市 一関市

奥州市 平泉町



□宮城県

気仙沼市 登米市 大崎市

涌谷町 岩沼市 石巻市



□山形県

中山町



□福島県

双葉町

■震度1

□北海道

歌志内市 八雲町 渡島松前町

島牧村 寿都町 蘭越町

名寄市 下川町 愛別町

上川地方上川町 小平町 豊富町

紋別市 羽幌町 初山別村



□青森県

鰺ヶ沢町 深浦町 大鰐町



□岩手県

岩泉町 田野畑村 雫石町

陸前高田市 西和賀町 金ケ崎町



□宮城県

栗原市 色麻町 宮城加美町

宮城美里町 南三陸町 名取市

角田市 大河原町 柴田町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 東松島市

松島町 利府町 大郷町

大衡村



□山形県

村山市 河北町 鶴岡市

酒田市 三川町 遊佐町

白鷹町



□福島県

いわき市 相馬市 南相馬市

福島広野町 楢葉町 富岡町

川内村 大熊町 浪江町

新地町 飯舘村 福島市

郡山市 白河市 須賀川市

二本松市 田村市 川俣町

天栄村 西郷村 棚倉町

石川町 玉川村 平田村

浅川町 古殿町 小野町



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 三種町 八郎潟町

井川町 秋田市 由利本荘市

にかほ市 大館市 鹿角市

北秋田市 小坂町 横手市

湯沢市 大仙市 秋田美郷町

羽後町 東成瀬村



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 小美玉市 城里町

東海村 土浦市 石岡市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

潮来市 筑西市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 行方市

鉾田市 美浦村



□栃木県

宇都宮市 鹿沼市 小山市



□群馬県

館林市 群馬明和町 邑楽町



□埼玉県

加須市 久喜市 さいたま見沼区

春日部市 上尾市 川島町

宮代町



□千葉県

香取市 千葉美浜区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。