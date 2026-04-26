今週の決算発表予定 日立、アドテスト、東エレクなど (4月27日～5月1日)
※決算発表の集中期間(4月24日～5月15日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
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ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
■4月27日～5月1日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 4月27日―――――――――――― 38銘柄 発表予定
<1944> きんでん [東Ｐ]
<2327> ＮＳＳＯＬ [東Ｐ]
<2760> 東エレデバ [東Ｐ]
<3003> ヒューリック [東Ｐ]
<3635> コーテクＨＤ [東Ｐ]
<3778> さくらネット [東Ｐ]
<4503> アステラス [東Ｐ] ★
<6436> アマノ [東Ｐ]
<6501> 日立 [東Ｐ] ★
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東Ｐ]
<6810> マクセル [東Ｐ]
<6857> アドテスト [東Ｐ] ★
<6988> 日東電 [東Ｐ]
<7241> フタバ [東Ｐ]
<7278> エクセディ [東Ｐ]
<7283> 愛三工 [東Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東Ｐ]
<8601> 大和 [東Ｐ]
<8628> 松井 [東Ｐ]
など
● 4月28日―――――――――――― 93銘柄 発表予定
<1942> 関電工 [東Ｐ]
<4063> 信越化 [東Ｐ] ★
<4204> 積水化 [東Ｐ]
<4578> 大塚ＨＤ [東Ｐ]
<4661> ＯＬＣ [東Ｐ] ★
<6201> 豊田織 [東Ｐ]
<6301> コマツ [東Ｐ] ★
<6503> 三菱電 [東Ｐ] ★
<6504> 富士電機 [東Ｐ]
<6526> ソシオネクス [東Ｐ] ★
<6701> ＮＥＣ [東Ｐ] ★
<6762> ＴＤＫ [東Ｐ] ★
<6902> デンソー [東Ｐ] ★
<7259> アイシン [東Ｐ]
<8697> 日本取引所 [東Ｐ]
<9022> ＪＲ東海 [東Ｐ]
<9023> 東京メトロ [東Ｐ]
<9502> 中部電 [東Ｐ]
<9509> 北海電 [東Ｐ]
<9531> 東ガス [東Ｐ]
など
● 4月30日―――――――――――― 120銘柄 発表予定
<3092> ＺＯＺＯ [東Ｐ]
<5332> ＴＯＴＯ [東Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東Ｐ]
<6268> ナブテスコ [東Ｐ]
<6920> レーザーテク [東Ｐ] ★
<6971> 京セラ [東Ｐ]
<6981> 村田製 [東Ｐ] ★
<7741> ＨＯＹＡ [東Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東Ｐ]
<8035> 東エレク [東Ｐ] ★
<9020> ＪＲ東日本 [東Ｐ]
<9021> ＪＲ西日本 [東Ｐ]
<9104> 商船三井 [東Ｐ] ★
<9201> ＪＡＬ [東Ｐ]
<9202> ＡＮＡＨＤ [東Ｐ]
<9503> 関西電 [東Ｐ]
<9506> 東北電 [東Ｐ]
<9508> 九州電 [東Ｐ]
<9962> ミスミＧ [東Ｐ]
など
● 5月 1日―――――――――――― 40銘柄 発表予定
<2413> エムスリー [東Ｐ]
<2768> 双日 [東Ｐ]
<299A> クラシル [東Ｇ]
<4107> 伊勢化 [東Ｓ]
<4206> アイカ [東Ｐ]
<4565> ネクセラ [東Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東Ｐ]
<6141> ＤＭＧ森精機 [東Ｐ]
<6632> ＪＶＣケンウ [東Ｐ]
<6724> エプソン [東Ｐ]
<7740> タムロン [東Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東Ｐ] ★
<8002> 丸紅 [東Ｐ] ★
<8031> 三井物 [東Ｐ] ★
<8053> 住友商 [東Ｐ] ★
<8058> 三菱商 [東Ｐ] ★
<8303> ＳＢＩ新生銀 [東Ｐ] ★
<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] ★
<9682> ＤＴＳ [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
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■4月27日～5月1日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 4月27日―――――――――――― 38銘柄 発表予定
<1944> きんでん [東Ｐ]
<2327> ＮＳＳＯＬ [東Ｐ]
<2760> 東エレデバ [東Ｐ]
<3003> ヒューリック [東Ｐ]
<3635> コーテクＨＤ [東Ｐ]
<3778> さくらネット [東Ｐ]
<4503> アステラス [東Ｐ] ★
<6436> アマノ [東Ｐ]
<6501> 日立 [東Ｐ] ★
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東Ｐ]
<6810> マクセル [東Ｐ]
<6857> アドテスト [東Ｐ] ★
<6988> 日東電 [東Ｐ]
<7241> フタバ [東Ｐ]
<7278> エクセディ [東Ｐ]
<7283> 愛三工 [東Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東Ｐ]
<8601> 大和 [東Ｐ]
<8628> 松井 [東Ｐ]
など
● 4月28日―――――――――――― 93銘柄 発表予定
<1942> 関電工 [東Ｐ]
<4063> 信越化 [東Ｐ] ★
<4204> 積水化 [東Ｐ]
<4578> 大塚ＨＤ [東Ｐ]
<4661> ＯＬＣ [東Ｐ] ★
<6201> 豊田織 [東Ｐ]
<6301> コマツ [東Ｐ] ★
<6503> 三菱電 [東Ｐ] ★
<6504> 富士電機 [東Ｐ]
<6526> ソシオネクス [東Ｐ] ★
<6701> ＮＥＣ [東Ｐ] ★
<6762> ＴＤＫ [東Ｐ] ★
<6902> デンソー [東Ｐ] ★
<7259> アイシン [東Ｐ]
<8697> 日本取引所 [東Ｐ]
<9022> ＪＲ東海 [東Ｐ]
<9023> 東京メトロ [東Ｐ]
<9502> 中部電 [東Ｐ]
<9509> 北海電 [東Ｐ]
<9531> 東ガス [東Ｐ]
など
● 4月30日―――――――――――― 120銘柄 発表予定
<3092> ＺＯＺＯ [東Ｐ]
<5332> ＴＯＴＯ [東Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東Ｐ]
<6268> ナブテスコ [東Ｐ]
<6920> レーザーテク [東Ｐ] ★
<6971> 京セラ [東Ｐ]
<6981> 村田製 [東Ｐ] ★
<7741> ＨＯＹＡ [東Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東Ｐ]
<8035> 東エレク [東Ｐ] ★
<9020> ＪＲ東日本 [東Ｐ]
<9021> ＪＲ西日本 [東Ｐ]
<9104> 商船三井 [東Ｐ] ★
<9201> ＪＡＬ [東Ｐ]
<9202> ＡＮＡＨＤ [東Ｐ]
<9503> 関西電 [東Ｐ]
<9506> 東北電 [東Ｐ]
<9508> 九州電 [東Ｐ]
<9962> ミスミＧ [東Ｐ]
など
● 5月 1日―――――――――――― 40銘柄 発表予定
<2413> エムスリー [東Ｐ]
<2768> 双日 [東Ｐ]
<299A> クラシル [東Ｇ]
<4107> 伊勢化 [東Ｓ]
<4206> アイカ [東Ｐ]
<4565> ネクセラ [東Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東Ｐ]
<6141> ＤＭＧ森精機 [東Ｐ]
<6632> ＪＶＣケンウ [東Ｐ]
<6724> エプソン [東Ｐ]
<7740> タムロン [東Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東Ｐ] ★
<8002> 丸紅 [東Ｐ] ★
<8031> 三井物 [東Ｐ] ★
<8053> 住友商 [東Ｐ] ★
<8058> 三菱商 [東Ｐ] ★
<8303> ＳＢＩ新生銀 [東Ｐ] ★
<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] ★
<9682> ＤＴＳ [東Ｐ]
など
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