今春、調教師に転身した和田竜二元騎手の引退式が４月２６日、全レース終了後に京都競馬場のウィナーズサークルで行われた。恩師・岩元市三元調教師、武豊騎手、競馬学校「花の１２期生」の同期・古川吉洋騎手、常石勝義元騎手らが花束を贈呈。騎手仲間、関係者をはじめ、会場に詰めかけた大勢のファンからも温かい拍手が送られた。１月１１日の京都１Ｒの落馬負傷により、騎手免許の有効期限である２月２８日までに騎手として復帰することはかなわなかったが、笑顔でジョッキー人生に区切りをつけた。

和田竜元騎手は１９９６年にデビュー。１年目のステイヤーズＳ（サージュウェルズ）で重賞初制覇を飾ると、１９９９年に師匠の岩元師が管理したテイエムオペラオーで皐月賞を制し、Ｇ１初勝利を挙げた。その後、盟友・オペラオーとのコンビで史上初の天皇賞３連覇（２０００年春秋、０１年春）を達成。２０００年には当時の古馬中長距離Ｇ１（天皇賞・春、宝塚記念、天皇賞・秋、ジャパンＣ、有馬記念）を完全制覇した。３０年間の騎手生活でＪＲＡ通算２２１７６戦１５３４勝。Ｇ１・８勝を含む重賞５０勝を積み重ねた。

福永祐一調教師（騎手時代の同期）「最後はけがをしてしまったけど、ジョッキー生活をしっかり全うできたことは非常に良かったと思います。競馬学校から、もう３０年ぐらいになりますけど、岩元先生の教えを守って、馬に仕事に誠実に向き合ってきた男ですから。調教師になっても、その姿勢は変わらないと思いますし、一緒に調教師としての立場で競馬界を盛り上げていけるように、切磋琢磨（せっさたくま）していきたいと思います。お疲れさまでした」