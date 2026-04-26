この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

公園で出会った高齢女性と忘年会へ 韓国人留学生が日本で体験した“奇跡のような出会い”と心温まる交流録

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ韓国人の私は日本という国に衝撃を受けたのか」と題した動画を公開した。ゲストの韓国人留学生・ひなさんが、日本での生活を通じて感じた「人間関係の意外な距離感」や「自分らしさを取り戻した体験」について、工学博士のパクくんと語り合った。



対談の冒頭、ひなさんは日本に来て意外だったこととして「スモールトークをする人が多い」点を挙げた。韓国では「日本人は自分から話しかけない」というイメージがあったが、実際にはスーパーや居酒屋で隣の人から気さくに声をかけられ、飲みに行くほど仲良くなることもあったという。一方で、日本の「社交辞令」には苦戦した経験も吐露。「今度遊ぼう」という友人の言葉を「会う前提」だと信じ、「いつ空いてるの？」と3、4回も聞いてしまったという。結果的に「今度連絡するね」と返され、「距離感を感じた」と苦笑いで文化の違いを振り返った。



また、日本に来て最も感動したこととして「ファッションの多様性」を強調した。韓国にいた頃は、個性的な服装をすると友人から「目立ちたがりなの？」と指摘され、辛い思いをしたという。しかし日本では「可愛い」「センスあるな」と褒められることが多く、「自分らしく生きられるようになった」と語る。象徴的なエピソードとして、新宿御苑で休憩中に見知らぬ高齢女性から指輪を褒められたことをきっかけに意気投合し、年末には一緒に忘年会をするほどの仲になったという心温まる体験談も披露された。



動画の終盤、ひなさんは今後の夢として「日本と韓国をつなぐ仕事をしたい」と語った。かつては周囲に「日本が好き」と言い出しにくい雰囲気もあったが、昨今の韓国での日本ブームを好機と捉え、両国の距離感を少しでも縮めていきたいと力強く抱負を述べている。