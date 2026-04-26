香港の最強スプリンター、カーインライジング（セン5＝D・ヘイズ、父シャムエクスプレス）が26日、シャティン5R「チェアマンズスプリントプライズ」（G1、芝1200メートル）に出走し、3番手から楽に抜け出して圧勝。20連勝を飾り、自身が持つ香港調教馬による連勝記録を更新した。

勝ち時計1分7秒10は前走スプリントCで打ち立てたシャティン芝1200メートルのコースレコードを0秒02更新。単勝オッズは1.0倍で、JRAが馬券を発売するレースでの単勝100円元返しは07年3月18日の阪神2R・3歳未勝利（ライフストリームが勝利）以来、19年ぶりとなった。

デビュー2戦目と3戦目のみ2着に敗れ、通算23戦21勝。IFHA（国際競馬統括機関連盟）が発表する最新のロンジンワールドベストレースホースランキング（1月1日から4月5日までの主要レースが対象）はレーティング128ポンドで1位となっている。

レース後、ヘイズ師は今後のプランについて、ひと息入れて予定通り、芝の世界最高賞金競走で連覇が懸かるオーストラリアのジ・エベレスト（10月17日、ランドウィック芝1200メートル）を目指す意向を示した。

▼ヘイズ師 （断然人気だと）みんなを失望させてしまうんじゃないかと心配になるもの。でも、彼はそんな心配をさせなかった。間違いなく歴代屈指の名馬の一頭だと思う。勝ち時計やレーティングが信じられないほど素晴らしい。ずっと前に、彼は私が調教した中で最高の馬かもしれないと思った。そして1年ほど前に、間違いなく私がこれまで見てきた中で最高の馬だと確信した。