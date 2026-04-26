お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が26日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。貯金額をぶっちゃける場面があった。

この日は予約が殺到する豪華客船の現場を特集。クルーズ旅の経験はあるかと問われた山内は「ないですね」と回答した。

旅は8日から15日間ぐらいの日程だけに「これ、ある程度値段するじゃないですか。やっぱ金持ち始めてからは、休みが仕事でないんで、タイミング的に合わない」と理由を明かした。

相方の濱家隆一は「金持ち始めてから…」と山内の言い方が気になった様子で、タレントの長嶋一茂も「本当は逆だと思うんだけれども。仕事が増えたからただ単に暇がないって言えば良かったのに、そこはどうしても言いたかった」と確認した。

すると山内は「金持ち始めてから」とのワードを「言いたかった」とあっさり認めたが、一茂はすぐさま「貯金はいくら？」と直球質問。

山内は「今16万…」と赤裸々告白し、一茂は「ないじゃん！お前、金ねえじゃん！」とツッコミを入れた。山内は「支払いがあったんで」と淡々と話した。