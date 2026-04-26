「神秘的なお写真」藤田ニコル、“おなかふっくら”透け感キャミ×デニムコーデ披露「1ヶ月前の私」
モデルでタレントの藤田ニコルが25日、自身のインスタグラムを更新。キャミソールにデニムのコーディネート姿でふっくらしたお腹をかかえたマタニティフォトに反響が寄せられた。
【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル
「1ヶ月前の私」とつづり、6枚にわたる写真を投稿した藤田。白のチューブトップにシースルーのキャミソールを合わせ、デニムパンツを履いたコーデを披露。これまでも「臨月でもオシャレしたい」と発信していた藤田らしい、自然体なマタニティフォト。
また愛犬のユキとの写真もアップ。白い服装と白いユキの姿が重なり、爽やかさを感じさせる1枚になっていた。この投稿に「素敵すぎる写真!!」「ユキちゃんもいるマタニティフォト素敵すぎる」「神秘的なお写真見せてくれてありがとう」「ものすごく美しいです」といったコメントが寄せられた。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。
【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル
「1ヶ月前の私」とつづり、6枚にわたる写真を投稿した藤田。白のチューブトップにシースルーのキャミソールを合わせ、デニムパンツを履いたコーデを披露。これまでも「臨月でもオシャレしたい」と発信していた藤田らしい、自然体なマタニティフォト。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告している。