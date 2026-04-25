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大阪メトロ御堂筋線あびこ駅近くに4月25日、ショッピングセンター「イオンタウンあびこ駅前」（大阪市住吉区我孫子東2）がグランドオープンした。

新生ダイエー1号店で核店舗となる「フードスタイルあびこ駅前店」を含む18店舗が出店する。あびこでは、約56年営業したダイエー我孫子店が4月13日に閉店していた。

そのほかの店舗は、ステーキ店「肉のエサカ」、精肉店「雄加丑食品」、たい焼き店「おめで鯛焼き本舗」、弁当店「キッチンオリジン」、すしテイクアウト専門店「中村商店」、ハンバーガー店「バーガーキング」、フライドチキン専門店「ケンタッキーフライドチキン」、うどん店「鶴丸うどん本舗」、100円ショップ「ダイソー」、アミューズメント施設「PiNO SPA（ピノスパ）」など。

グランドオープンに合わせ、「フードスタイルあびこ駅前店」では4月27日までオープニングセールを実施する。

初日は、開店前に約1,000人が並ぶなど、にぎわいを見せた。多くの来店客で混雑し、「フードスタイルあびこ駅前店」では入場制限も行われていた。

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