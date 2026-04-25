岡田紗佳、奇抜キャミワンピ姿 世界的写真家に撮影され「めっちゃ嬉しかった」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が24日にInstagramを更新し、世界的な写真家レスリー・キーに撮影される機会を得たことを報告し、喜んでいる。
【写真】岡田紗佳、どういう体勢!? 奇抜なキャミワンピでレスリー・キーの撮影に臨む姿
レスリー・キーはシンガポール出身の写真家で、レディー・ガガや日本の芸能人を数多く撮影してきたことで知られ、過去には浜崎あゆみや松任谷由実、氷川きよしのCDジャケットを手がけている。
岡田は自身が飾る「63ANGEL 15th Anniversary Book」のカバーを公開するとともに、「レスリーキーさんに撮ってもらえたの、めっちゃ嬉しかった〜！」「中の写真と全部お気に入りです」と喜びの報告。
さらに次の投稿では、撮影中に臨む自身を捉えたショットを公開。奇抜なキャミソールワンピースを着用した岡田が、真剣な表情でカメラの方を見つめている。「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』」とキーから次々と指示が飛んできたことを振り返っているとおり、2枚目以降はさまざまなポーズをとっていることが分かる。「ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった」「次の日普通に筋肉痛になったw」と、ハードな撮影を振り返りながらも「でも撮影自体本当に楽しくて、新しい自分をたくさん知れました！」とキーに感謝し、キーと笑顔で写る2ショットも公開している。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）
【写真】岡田紗佳、どういう体勢!? 奇抜なキャミワンピでレスリー・キーの撮影に臨む姿
レスリー・キーはシンガポール出身の写真家で、レディー・ガガや日本の芸能人を数多く撮影してきたことで知られ、過去には浜崎あゆみや松任谷由実、氷川きよしのCDジャケットを手がけている。
岡田は自身が飾る「63ANGEL 15th Anniversary Book」のカバーを公開するとともに、「レスリーキーさんに撮ってもらえたの、めっちゃ嬉しかった〜！」「中の写真と全部お気に入りです」と喜びの報告。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」Instagram（@sayaka_okada）