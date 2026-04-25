俳優の鈴木福さん（21）が自身のインスタグラムを更新。鈴木さんが子役として出演したドラマ「マルモのおきて」（フジテレビ、2011年）の懐かしショットを公開し、ネット上で話題となっています。



【写真】時代劇ごっこ？ ふざけ合う2人

「『マルモのおきて』放送開始から丸15年！今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」と書き出し、「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでとうございます！」と同作で共演した俳優阿部サダヲさん（56）の誕生日を祝いました。



阿部さんについては「一緒に飲ませてもらえる機会もあったり、僕の出演作品を観て感想を送ってくれたりといつも気にかけてくださって、たくさんお話させてもらう中で、あの頃は気づけていなかった阿部さんの凄さやかっこよさに、日々勉強させていただいています！」と尊敬しました。



投稿には、同作出演当時のなつかしいオフショットがアップされており、ちょんまげの被り物をつけて、おもちゃの刀で阿部さんを斬る子役時代の鈴木さんと、大きな身振りで斬られた演技をする阿部さんという2人の無邪気な様子が見られます。



この投稿にコメントでは「あかん涙でてきた」「懐かしいねえ」「このときの福たまらん」「阿部さんと飲むなんて……感無量」「えっ…もう15年も経つの？」「久しぶりにマルモ見たくなってきたー」「なんか泣けてきた」「エモすぎるって」「一瞬サダヲさんが福くんに見えたw」「この写真良すぎる…」などの声が寄せられました。