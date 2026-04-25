〈旭山動物園・死体遺棄〉職員が「妻を動物用の焼却炉で焼いた」と供述し大混乱、なかなか逮捕されない事情「GW前になんてことを…営業できるのか」不安の声も

北海道の観光地の中でも人気が高い旭川市旭山動物園。職員の30代の男性が行方不明となっている妻の遺体を、園内の焼却炉に遺棄した疑いが浮上し、北海道警は23日から夫の任意聴取を始めた。夫は30代の妻の殺害をほのめかした上、「遺体を焼却炉で焼いた」と供述している。その供述が道警から漏れて報道されたが、なぜか25日昼になっても逮捕されない状態が続いている。子どもが大好きな動物園でゴールデンウィーク直前に明らかになった凶行に関係者はアタマを抱えている。

「伝えるのは命」をテーマに掲げる旭山動物園のHP画像、現在は休園中とも表示されている

日付が変わっても夫は逮捕されていない謎

道警は24日、動物園内の旧東門に近い焼却炉がある建物や周辺で数十人の捜査員を動員して鑑識活動を行なった。地元記者が事件の経緯を話す。

「行方不明になっているのは30代の女性です。４月23日に知人から『３月下旬から連絡が取れなくなった』との相談が道警に寄せられ、道警は即日、夫である動物園職員の聴取に乗り出しました。

夫は『妻の遺体を焼却炉に遺棄して焼いた』と供述し、殺害もほのめかしているため、道警は女性が死亡している可能性が高いとみているようです。24日の昼前には供述の一部が報じられ、真っ白な鑑識服を着た捜査員が焼却炉周辺の鑑識活動をしました。

しかし焼却炉の中から遺体を見つけることはできず、日付が変わっても夫は逮捕されていません。重大犯罪を認める内容の供述が報じられているのにその後も長時間身柄拘束がされないのは異例の事態です」（地元記者）

動物園を担当する旭川市の経済部幹部は24日夕、取材に対し、「昨日（23日）夕方、旭山動物園の方に道警から職員を任意聴取したいという連絡が入りました。本人がよいのなら、ということで（聴取を認めると）答えています。本人は動物園で勤務する市職員です。過去に問題行動の報告があったかはお答えできません。ただこれまで普通に仕事をこなしてきた職員です」と答えた。

問題の焼却炉は屋内に設置され、煙突だけが建物の屋根の上に出ている。人間の遺体を運び込むことが可能なのか、気になる管理状態や用途をたずねると、同幹部は「動物園内の動物が死んだときに、死因をさぐるため解剖した後の動物の死骸を焼却するためのものです。

動物が死んだときにしか使いません。また焼却を担当する職員が決まっているわけではなく、動物の解剖を行なった者、つまり獣医が主に使っています」と説明した。

「GWに開園できるのか？」

焼却炉で焼かれた動物の死骸は骨が残らないほどになるという。聴取を受けている夫がここで妻の遺体を焼いたというのが事実で、道警が調べても遺体が見つからないのなら、遺体が完全に焼かれ、遺棄容疑の最大の証拠が失われているため、すぐに逮捕に踏み切れない状況になっている可能性がある。

その動物園は８日から休園中で、動物に会いに来た子どもたちが警察の出入りを見ることがなかったのは幸いだったといえる。

だがゴールデンウィークが始まる29日の開園を予定通り行なっていいのか関係者は頭を抱えている。

市経済部幹部は「（焼却炉は）バックヤードではありますが捜査と並行して開園するというのは非常に難しい。捜査状況を見ながら開園日を後ろ倒しにすることも検討している最中です」と話す。

影響は北海道のゴールデンウィーク観光にも出る見通しだ。旭山動物園はいち地方の動物園にとどまらないほど知名度が高く、北海道を代表する観光スポットだからだ。

高度経済成長期の1967年に“日本最北の動物園”として開園した旭山動物園は、動物が生活する自然な姿が見られる「行動展示」を意識した施設づくりで人気を博してきた。

「1994年にはゴリラなどが寄生虫のエキノコックスが原因で死んでしまい、感染経路が不明だったため一時閉園に追い込まれました。しかしその後、動物の生き生きとした姿を見せるための展示施設を次々とオープンさせ、それが人気を博して北海道を代表する人気スポットになったんです」（地元観光業界関係者）

「伝えるのは、命」の理念を掲げてきた

ヤギやヒツジ、ヘビとも触れ合える「こども牧場」や、巨大なプールの中で泳ぐペンギンを水中トンネルの中から見る「ペンギン館」などの趣向を凝らした施設が人気を呼び、2004年度には年間入園者が150万人近くにまで増え、当時パンダがいた上野動物公園を超える入園者が出る月もでるほどに。

北海道の公式観光サイトによれば2006年には年間入園者は300万人を突破。園内には約100種類645点の動物がおり、最近は飼育スタッフが動物に餌やりをしながら行動や習性をわかりやすく解説する「もぐもぐタイム」が大人気だといい、サイトでも「北海道内外から観光に訪れる人が絶えない人気スポットです」と誇っている。

観光客が集まるゴールデンウィーク直前に伝えられたニュースに、街の人からも影響を気にする声も出ている。

旭川市内のタクシー関係者は、「まだ今のところ予約の取り消しなどの具体的な影響は出ていません。でも29日に開園できなければ、影響が出てくるんじゃないでしょうか。ゴールデンウィーク前なので心配なところはあります」と語る。

市政関係者も肩を落とす。

「旭川はここ数年、いじめ事件だったり、17歳の女子高生が橋の上から落とされた事件などセンセーショナルな事件がたびたび報じられてます。正直、またか…と嘆く市民も多い。ゴールデンウィーク前になんてことをしてくれたのか…」

旭山動物園は「伝えるのは、命」を理念に掲げている。「動物園で、ありのままの動物たちの生活や行動、しぐさの中に『凄さ、美しさ、尊さ』を見つけ、『たくさんの命あふれる空間の居心地の良さ』を感じてほしい」と、目指す動物園の姿を説明してきた。命の価値を子どもたちに伝える場で働いていた職員の供述が事実なら、なぜ職場を汚すようなことをしたのか。徹底した捜査が望まれる。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班