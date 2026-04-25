木村沙織、年少息子への手作りサンリオキャラ弁公開「食べるのもったいない」「つぶらな瞳が可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/25】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が4月24日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】39歳元バレー選手「つぶらな瞳が可愛い」年少息子への手作りポムポムプリン弁当
木村は「年少さんのお弁当。お弁箱も新しく大好きなマリオにして、いってらっしゃい〜」とつづり、写真を投稿。サンリオのキャラクター、ポムポムプリンの顔をイメージしたお弁当の具や、ケチャップでハートマークを描いたりハムを花の形に切ったりと可愛らしいキャラクター弁当を披露している。
この投稿にファンからは「上手すぎる」「お弁当素敵」「ポムポムプリンだ」「器用ですね」「お弁当食べてくれるのが楽しみですね」「可愛くて食べるのもったいない」「つぶらな瞳が可愛い」など反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー選手「つぶらな瞳が可愛い」年少息子への手作りポムポムプリン弁当
◆木村沙織、手作りキャラ弁披露
木村は「年少さんのお弁当。お弁箱も新しく大好きなマリオにして、いってらっしゃい〜」とつづり、写真を投稿。サンリオのキャラクター、ポムポムプリンの顔をイメージしたお弁当の具や、ケチャップでハートマークを描いたりハムを花の形に切ったりと可愛らしいキャラクター弁当を披露している。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿にファンからは「上手すぎる」「お弁当素敵」「ポムポムプリンだ」「器用ですね」「お弁当食べてくれるのが楽しみですね」「可愛くて食べるのもったいない」「つぶらな瞳が可愛い」など反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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