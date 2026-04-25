「大学時代、僕は病んだ」石丸伸二が明かした過去 三角関係にも急展開「え!？」「きゃぁぁぁ！」
ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第4回が23日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。
【映像】ええええ！意外過ぎる才能を見せた石丸伸二
サウナデートでは、元政治家・しんじ（石丸伸二）、現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる恋の三角関係が本格化。まさかつが「好きな子がいるから」とストレートにあさへの想いをぶつける中、あさから「心は動いた？」と問いかけられたしんじは、「すごくいい人だと思った」と率直な心境を吐露。さらに「これは普段誰かに対して思わない感情」と語るなど、これまであまり見せてこなかった“感情の変化”を口にした。
また、手錠で繋がれた状況の中で、「手を挙げておくのしんどい？」とあさを気遣い、手を支えるように握るしんじの姿も。思わぬ距離の近さにスタジオからは「え！？」「きゃぁぁぁ！」と歓声が上がった。一方のあさも、まさかつとの3人でのデートを終え「しんじさんの方がいいなと思った」と本音を明かす場面が。三角関係の中で、それぞれの気持ちがより鮮明になっていった。
また、しんじがこれまで語ってこなかった過去の恋愛事情を明かす場面も。大学時代を振り返り、「大学時代、僕は病んだ」「彼女はいなかった」「そういうこともなかった」と告白。さらに「サークル活動に勤しんでいた。ジャグリングサークルで、将来は就職するか大道芸人になろうと思っていた」と意外な過去も明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。
【映像】ええええ！意外過ぎる才能を見せた石丸伸二
サウナデートでは、元政治家・しんじ（石丸伸二）、現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる恋の三角関係が本格化。まさかつが「好きな子がいるから」とストレートにあさへの想いをぶつける中、あさから「心は動いた？」と問いかけられたしんじは、「すごくいい人だと思った」と率直な心境を吐露。さらに「これは普段誰かに対して思わない感情」と語るなど、これまであまり見せてこなかった“感情の変化”を口にした。
また、しんじがこれまで語ってこなかった過去の恋愛事情を明かす場面も。大学時代を振り返り、「大学時代、僕は病んだ」「彼女はいなかった」「そういうこともなかった」と告白。さらに「サークル活動に勤しんでいた。ジャグリングサークルで、将来は就職するか大道芸人になろうと思っていた」と意外な過去も明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10人が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。