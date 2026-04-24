【温泉シャーク2 九州大決戦】 9月4日 公開予定

特撮アクション映画「温泉シャーク2 九州大決戦」の公開日が9月4日に決定した。

本作は2024年夏に公開された「温泉シャーク」シリーズの新作映画。今作は九州全土を巻き込む壮絶バトルが描かれる形で、九州の日にあたる9月4日の全国公開が決定。温泉から勢いよく飛び出した温泉シャークと、迎え撃つ“マッチョ”を描いたメインビジュアルも合わせて公開されている。主人公の速見天満役を演じる柴田瑠歌さん、速見勇治役の勝野洋さんのコメントも公開された。

柴田瑠歌さんのコメント

今回、初主演を務めさせていただいた作品が「温泉シャーク 2 九州大決戦」で本当に良かったと感じています！ スタッフ・キャストの皆さん、そしてロケ地・熊本県小国町の皆さんがとても温かく迎えてくださり、安心して撮影に臨むことができました。全力で取り組んだ作品です！ 絶対に!! 楽しんでいただけると思いますので、ぜひたくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！

勝野洋さんのコメント

今回の映画の舞台が、生まれ故郷の熊本県小国町の杖立温泉というご縁でサメ映画に出演したのですが、予想以上に楽しかったです。怖いやら、楽しいやら、なんだろう、素晴らしい作品になると思います。

「温泉シャーク2 九州大決戦」ストーリー

K県湯国町には、古くから「サメ太郎」伝説が語り継がれていた。町の至るところに“サメ”を祀る意匠が残り、かつて猛威を振るったサメを退治した英雄の記憶を留めている。しかし、前作での暑海（あつみ）市の「温泉シャーク騒動」以降、湯国町は観光客の減少で、町の活気が失われていた。主人公・速見天満は、ミュージシャンを夢見る女子高生。ある夜、天満は地元に伝わる大切な「サメ太郎像」を誤って壊してしまう。その直後、観光客の行方不明事件が勃発する……。

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