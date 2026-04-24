Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

名刺交換のとき、だらしなく伸びた爪を見てしまうと、ちょっとガッカリしますよね。ましてや、黒い爪垢がたまっていたりしたら、信頼感に影響しかねないレベルだと言えるでしょう。

大抵の爪切りには爪ヤスリも付けられていますが、パチンと切って終わりにしちゃっていませんか？

明治創業、燕三条の老舗「吉田ヤスリ製作所」が手がける「3WAY爪ヤスリ」は、大事な商談の前はもちろん、大切な人とのお出かけ前にも、手間なくしっかり爪ケアできるアイテム。指先まで、きちんと身だしなみに気をつけておきたい人の必需品です。

1本で、削って整えて清潔に

Photo: 田中宏和

「3WAY爪ヤスリ」は、その名のとおり “3つの役割” を1本に搭載しています。

ザックリと爪を削れる粗目ヤスリ、なめらかに仕上げる細目ヤスリがセットされ、さらに爪垢取りや巻き爪ケアに活躍するカーブした先端部を装備。熟練職人が1本ずつ手作業で目立て加工したプロ仕様なので、実に気持ちよい使い心地となっています。

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筆者は50代なので、爪の表面がガサガサなのはご容赦いただくとして... 爪垢取りの様子は、ご覧のとおり。

工場でオイルを使う職人さんなら、逆に信頼の証ともなる爪の奥の黒ずみも、ホワイトカラーにとっては、シンプルにだらしなさの象徴。きちんとケアしたいですね。

ソックスの繊維カスが溜まりがちな足の爪ケアにも効果的ですよ。

Photo: 田中宏和

巻き爪に悩んでいる人のための細身の先端部は、ささくれのケアにも使えます。

わずか1mmの薄さに仕上げられているので、爪の端にもしっかりアプローチでき、かなり使いやすくなっています。

清潔に保てるステンレス製

Photo: 田中宏和

「3WAY爪ヤスリ」の本体はサビに強いステンレス製となっており、もちろん丸洗いもOK。毎日のケアアイテムとして、衛生的に使い続けられるように設計されています。

さらに、「酸化被膜処理」によって金属表面に1μm以下の薄い酸化膜を形成することで、耐食性・耐摩耗性を高め、サビや傷にも強くなっています。一生モノとして長く使えるところも、見逃せないポイントですね。

持ち歩けるケースも用意

Photo: 田中宏和

また、今回のプロジェクトでは携帯用のポケットヤスリや、経年変化を楽しめる栃木レザー製の専用ケースもセット購入が可能になっています。出先で気になったときに、ササッと爪ケアできますので、ぜひこちらもチェックしておきましょう。

バッグに入れておくだけで、カンタンに自身の印象をアップできる手軽なアイテムなので、とりあえず1本持っておいて損はないと思います！

ついつい見落としがちな爪のケアを手軽にしてくれる「3WAY爪ヤスリ」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。

アイテムについての詳細は以下のリンク先でご確認いただけますので、おトクなリターンが終了してしまう前にお急ぎください！

1900年創業｜燕三条の匠が手掛ける巻き爪でも使いやすい"黒"の3WAY爪ヤスリ 3,791円 （特別先行配送プラン 約5％オフ） machi-yaで見る

>> 1900年創業｜燕三条の匠が手掛ける巻き爪でも使いやすい"黒"の3WAY爪ヤスリ

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、OneRidgeTradingより製品の貸し出しを受けております。