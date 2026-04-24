ウェブからフォーシームを当てられる

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間24日・サンフランシスコ）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦で、6回に右わき腹付近へ死球を受けた。ジャイアンツの地元放送席では報復死球の可能性が指摘された。

ドジャース3点リードの6回、1死走者なしの第3打席では、相手先発ウェブと対戦。初球は膝元へのボール球、そして2球目は93.1（約150キロ）のフォーシームが右わき腹付近へ直撃した。

ラッシングは声を出し、防具を投げて不満の様子。その後、キム・ヘソンの二ゴロで二塁へ走り、遊撃手アダメスに対してスライディングをかけていた。

ラッシングは21日（同22日）の同戦で、イ・ジョンフが生還を試みた際に接触する場面があった。ジャイアンツ地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」の放送席でもその場面の映像が流されながら、解説のマイク・クルーコウ氏が「これは意図があったかもしれません。ラッシングは第1戦目でいくつかのことを言っていましたからね」と、故意だった可能性を指摘した。

その後、ジャイアンツの主力アダメスを削りに行ったことについてクルーコウ氏は「酷いこと（怪我）が起きていたかもしれません」と怒り気味だった。（Full-Count編集部）