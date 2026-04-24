『爆笑そっくりものまね』嵐＆Snow Man“そっくりさん”集合 MC・若槻千夏「みんなで練習頑張ったんだなって（笑）」
フジテレビでは25日午後9時から、土曜プレミアム『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』を放送する。全国からオーディションを勝ち抜いたものまねスペシャリストが大集合する。MC・今田耕司に加え、スペシャルMCに若槻千夏を迎え、2時間超スペシャルして、話題曲ものまねや大人気企画まで、“今最も見たい！”スペシャル企画が登場する。
【写真】似てる？嵐ものまねも登場
今回の放送では、スペシャルMCとして若槻が参加。ものまねスペシャリストたちによる怒涛（どとう）のパフォーマンスに若槻も大興奮。軽快なトークと抜群のリアクションでスタジオを盛り上げる。今田との相性抜群の掛け合いも見どころだ。
誰もが知っている名曲を、誰もが知っているあの人の声まねでカバーする企画「ものまねドリームカバー」では、松浦航大がCANDY TUNEの「倍倍FIGHT！」を平井堅ものまねでカバーしたり、藤井なお美がHANAの「Tiger」を工藤静香ものまねでカバーするなど、実際には絶対にかなわない禁断の超豪華コラボがものまねで実現。Mr.シャチホコによる、M!LKの「好きすぎて滅！」の和田アキ子ものまねカバーではスタジオも大爆笑となる。
前回放送にて好評だった「MONOMANE STATION」を今回はバージョンアップして放送。声と顔、それぞれ異なるのものまねを同時に行い、視覚と聴覚の混乱の渦に誘う。ラルクボイスの橋本環奈、GACKTボイスの吉田鋼太郎、星野源ボイスのROLAND、加山雄三ボイスの木村拓哉、大黒摩季ボイスの辻希美など難易度の高いものまねが続々登場する。
原口あきまさはコラボしたい注目のものまね芸人と、『さんまのお笑い向上委員会』を完全再現（!?）ディティールの細かいものまねは必見だ。ホリは、人気ドラマ『教場』のものまねをユニットコラボ。警察学校の訓練生として、クセの強い（!?）芸能人が続々飛び出す。
さらに“今最も見たい！”最新ヒット曲を続々と披露！キンタロー。による、ちゃんみな、Mr.シャチホコによるMr.Children、ビューティーこくぶによるback numberなど、話題曲を完全再現。注目アーティストの楽曲も登場し、見どころ満載のステージを展開する。さらに、『ザ・ベストテン』のパロディをみかんによる黒柳徹子の進行で、ミラクルひかるの南野陽子のほか、松田聖子、中森明菜、小泉今日子など80年代アイドルヒット曲のものまねも登場。圧巻の歌唱力と再現度でスタジオを魅了する。
ギャップ満載の新企画「○○なのに」シリーズでは、よよよちゃんが一人でHANA全員の歌まねを披露。見た目と歌声のギャップにスタジオは騒然。予測不能な展開とインパクト抜群のネタの数々にスタジオからも大歓声が上がる。ほかにも、さまざまな「なのに」ものまねをする猛者が参戦する。
そして、若槻がそっくりさんでもいいから会いたいとリクエストした人気グループのそっくりさんが、集結する企画「そっくりさん!そろえてみた!!」では、Snow Manと嵐のメンバーのそっくりさんたちが、登場。Snow Manのそっくりさんは話題曲「カリスマックス」のダンスを、嵐のそっくりさんは「Happiness」「Love so sweet」、そして新曲の「Five」をメドレーで歌唱パフォーマンスを披露し、その絶妙なそっくり具合にスタジオは爆笑の渦に。それぞれのメンバーのそっくりさんが全国から集められ、力を合わせてパフォーマンスする。
霜降り明星がコーナーMCを務める人気企画も健在。「顔だけそっくりさんNo.１決定戦」では、驚きの激似そっくりさんが続々登場。さらに「秒で笑えるショートネタバトル」では、最終オーディションを勝ち抜いた実力派が短尺ネタで爆笑を巻き起こす。アニメ『チェンソーマン』の変身シーンを再現したネタをはじめ、映画『爆弾』のパロディや、高校生による超絶技巧のアニメ声まねなど、ジャンルを超えたバラエティー豊かなネタの連続にスタジオは大爆笑。果たして頂点に輝くのは誰なのか。
■今田耕司、若槻千夏コメント
――今回の収録の感想
今田：本当に楽しくて、めちゃくちゃ笑っていたような気がします！毎回楽しくて、知らない曲があれば事前に予習して“似てる・似てない”をすごく楽しんで見て、霜降り明星のコーナーとかはお笑い色強くやってくれていて、本当に全部面白かったですね。あっという間でした！
若槻：あっという間でしたね！初めての参加ですが、本当にテレビで見ているくらいリラックスしちゃって（笑）
今田：そうそう！緊張する収録というより楽しみながらの収録って感じで、合間にコメントもしゃべれるし。
――若槻さんはスペシャルMCを初めて務められていかがでしたか。
若槻：もうびっくりしました！誰かが病欠なのかなと思って（笑）
今田：違う違う（笑）
若槻：女性のスペシャルMCの歴代が女優さんだったのでドキドキしましたけど、安定の今田さんの横だったので楽しくMC出できました！
―― 一番印象に残っているものまねは？
今田：悔しくて言いたくないくらいですけど、チェーンソーマンのものまねです（笑）なんですかね、あれ（笑）
若槻：あと鈴木雅之さんの顔だけそっくりさんもおちゃめで良かったです！
今田：同じものまねでも、たとえば原口あきまさくんのさんまさんものまねとかは年々すごくなっていたりとか。みかんちゃんの黒柳徹子さんもそうですが、年々アップデートされて、ちょっとした甘噛みの部分とか細部まで表現されていて。ものまねのプロの人は常に最新を追っているので。
若槻：現役を常に追っているので、本当に“この間会ったさんまさん“なんですよね。
今田：毎回見ていても“また進化してる”っていう驚きと楽しみがあって！
若槻：はやった時のままではなくて進化していくというのがプロだなと思いました。
今田：ものまねの人のものまねも歳を取っていく、というのが“今のものまね”かなと思いましたね。細部まで表現できないと生き残れないんだなと思って。
若槻：（嵐のものまねは）思っていたのとは違ったんですけど（笑）すごく愛が伝わりました！みんなで練習頑張ったんだなって（笑）生歌でやるという頑張りを見てほしいですね！
今田：やわらかい空気感というか、平和な空気感をぜひ視聴者のみなさんにも味わってもらいたいですね！
――視聴者へ一言
今田：今回もあっという間の2時間なので、ぜひ家族みんなで楽しい時間を過ごしていただきたいなと思います！
若槻：“笑いあり、涙あり”って言いますけど、面白すぎて今田さんと私は泣いていました（笑）
今田：泣いたねー（笑）
若槻：泣きましたよね！くだらなすぎて（笑）
今田：くだらなすぎるので、世の中のギスギスとかも全部忘れていただいて、ものまねというこの伝統ある番組で楽しんでいただきたいと思います！
【写真】似てる？嵐ものまねも登場
今回の放送では、スペシャルMCとして若槻が参加。ものまねスペシャリストたちによる怒涛（どとう）のパフォーマンスに若槻も大興奮。軽快なトークと抜群のリアクションでスタジオを盛り上げる。今田との相性抜群の掛け合いも見どころだ。
前回放送にて好評だった「MONOMANE STATION」を今回はバージョンアップして放送。声と顔、それぞれ異なるのものまねを同時に行い、視覚と聴覚の混乱の渦に誘う。ラルクボイスの橋本環奈、GACKTボイスの吉田鋼太郎、星野源ボイスのROLAND、加山雄三ボイスの木村拓哉、大黒摩季ボイスの辻希美など難易度の高いものまねが続々登場する。
原口あきまさはコラボしたい注目のものまね芸人と、『さんまのお笑い向上委員会』を完全再現（!?）ディティールの細かいものまねは必見だ。ホリは、人気ドラマ『教場』のものまねをユニットコラボ。警察学校の訓練生として、クセの強い（!?）芸能人が続々飛び出す。
さらに“今最も見たい！”最新ヒット曲を続々と披露！キンタロー。による、ちゃんみな、Mr.シャチホコによるMr.Children、ビューティーこくぶによるback numberなど、話題曲を完全再現。注目アーティストの楽曲も登場し、見どころ満載のステージを展開する。さらに、『ザ・ベストテン』のパロディをみかんによる黒柳徹子の進行で、ミラクルひかるの南野陽子のほか、松田聖子、中森明菜、小泉今日子など80年代アイドルヒット曲のものまねも登場。圧巻の歌唱力と再現度でスタジオを魅了する。
ギャップ満載の新企画「○○なのに」シリーズでは、よよよちゃんが一人でHANA全員の歌まねを披露。見た目と歌声のギャップにスタジオは騒然。予測不能な展開とインパクト抜群のネタの数々にスタジオからも大歓声が上がる。ほかにも、さまざまな「なのに」ものまねをする猛者が参戦する。
そして、若槻がそっくりさんでもいいから会いたいとリクエストした人気グループのそっくりさんが、集結する企画「そっくりさん!そろえてみた!!」では、Snow Manと嵐のメンバーのそっくりさんたちが、登場。Snow Manのそっくりさんは話題曲「カリスマックス」のダンスを、嵐のそっくりさんは「Happiness」「Love so sweet」、そして新曲の「Five」をメドレーで歌唱パフォーマンスを披露し、その絶妙なそっくり具合にスタジオは爆笑の渦に。それぞれのメンバーのそっくりさんが全国から集められ、力を合わせてパフォーマンスする。
霜降り明星がコーナーMCを務める人気企画も健在。「顔だけそっくりさんNo.１決定戦」では、驚きの激似そっくりさんが続々登場。さらに「秒で笑えるショートネタバトル」では、最終オーディションを勝ち抜いた実力派が短尺ネタで爆笑を巻き起こす。アニメ『チェンソーマン』の変身シーンを再現したネタをはじめ、映画『爆弾』のパロディや、高校生による超絶技巧のアニメ声まねなど、ジャンルを超えたバラエティー豊かなネタの連続にスタジオは大爆笑。果たして頂点に輝くのは誰なのか。
■今田耕司、若槻千夏コメント
――今回の収録の感想
今田：本当に楽しくて、めちゃくちゃ笑っていたような気がします！毎回楽しくて、知らない曲があれば事前に予習して“似てる・似てない”をすごく楽しんで見て、霜降り明星のコーナーとかはお笑い色強くやってくれていて、本当に全部面白かったですね。あっという間でした！
若槻：あっという間でしたね！初めての参加ですが、本当にテレビで見ているくらいリラックスしちゃって（笑）
今田：そうそう！緊張する収録というより楽しみながらの収録って感じで、合間にコメントもしゃべれるし。
――若槻さんはスペシャルMCを初めて務められていかがでしたか。
若槻：もうびっくりしました！誰かが病欠なのかなと思って（笑）
今田：違う違う（笑）
若槻：女性のスペシャルMCの歴代が女優さんだったのでドキドキしましたけど、安定の今田さんの横だったので楽しくMC出できました！
―― 一番印象に残っているものまねは？
今田：悔しくて言いたくないくらいですけど、チェーンソーマンのものまねです（笑）なんですかね、あれ（笑）
若槻：あと鈴木雅之さんの顔だけそっくりさんもおちゃめで良かったです！
今田：同じものまねでも、たとえば原口あきまさくんのさんまさんものまねとかは年々すごくなっていたりとか。みかんちゃんの黒柳徹子さんもそうですが、年々アップデートされて、ちょっとした甘噛みの部分とか細部まで表現されていて。ものまねのプロの人は常に最新を追っているので。
若槻：現役を常に追っているので、本当に“この間会ったさんまさん“なんですよね。
今田：毎回見ていても“また進化してる”っていう驚きと楽しみがあって！
若槻：はやった時のままではなくて進化していくというのがプロだなと思いました。
今田：ものまねの人のものまねも歳を取っていく、というのが“今のものまね”かなと思いましたね。細部まで表現できないと生き残れないんだなと思って。
若槻：（嵐のものまねは）思っていたのとは違ったんですけど（笑）すごく愛が伝わりました！みんなで練習頑張ったんだなって（笑）生歌でやるという頑張りを見てほしいですね！
今田：やわらかい空気感というか、平和な空気感をぜひ視聴者のみなさんにも味わってもらいたいですね！
――視聴者へ一言
今田：今回もあっという間の2時間なので、ぜひ家族みんなで楽しい時間を過ごしていただきたいなと思います！
若槻：“笑いあり、涙あり”って言いますけど、面白すぎて今田さんと私は泣いていました（笑）
今田：泣いたねー（笑）
若槻：泣きましたよね！くだらなすぎて（笑）
今田：くだらなすぎるので、世の中のギスギスとかも全部忘れていただいて、ものまねというこの伝統ある番組で楽しんでいただきたいと思います！