キャベツ1/2玉ペロリ！重ねて蒸すだけ＆ほったらかし『キャベツと豚こまの中華蒸し』

とりあえず買って、野菜炒めやサラダなどにしがちな「キャベツ」。マンネリ打破できて、たっぷり使える超簡単メニューをご紹介します！ フライパンに材料を順に入れて蒸すだけ。ほったらかしでできちゃううえに、フライパンのままテーブルにドンと出して取り分ければ、洗いものも減らせますよ。

『キャベツと豚こまの中華蒸し』のレシピ

材料（2人分）

キャベツ…1/2個（約500ɡ）

豚こま切れ肉…200ɡ

ねぎ（白い部分）…1/2本（約50ɡ）

ザーサイ（びん詰）…20ɡ

〈A〉

酒…大さじ1

しょうゆ…小さじ2

粗びき黒こしょう…少々

片栗粉…小さじ1

塩…ひとつまみ

ごま油…大さじ2

作り方

【１】キャベツは大きめの一口大に切る。ねぎ、ザーサイはそれぞれ粗いみじん切りにする。ボールに豚肉を入れて〈A〉をもみ込み、片栗粉を加えて全体になじませる。

【２】フライパンにキャベツを広げ入れ、塩をふる。豚肉を薄く広げてのせ、ザーサイを散らす。ごま油を回し入れ、ふたをして中火にかける。ふつふつと沸きはじめたらそのまま1 分ほど蒸して、弱火にして20 分ほど蒸す。ふたを取り、ねぎを全体に散らし、再びふたをして中火で1 分蒸す。

しっかり蒸したくったくたのキャベツが絶品！ ザーサイとねぎのアクセントで、最後まで食べ飽きないのもうれしいポイントです。

（『オレンジページ2026年4月17日号』より）