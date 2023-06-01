キャベツ1/2玉ペロリ！重ねて蒸すだけ＆ほったらかし『キャベツと豚こまの中華蒸し』
とりあえず買って、野菜炒めやサラダなどにしがちな「キャベツ」。マンネリ打破できて、たっぷり使える超簡単メニューをご紹介します！ フライパンに材料を順に入れて蒸すだけ。ほったらかしでできちゃううえに、フライパンのままテーブルにドンと出して取り分ければ、洗いものも減らせますよ。
『キャベツと豚こまの中華蒸し』のレシピ
材料（2人分）
キャベツ…1/2個（約500ɡ）
豚こま切れ肉…200ɡ
ねぎ（白い部分）…1/2本（約50ɡ）
ザーサイ（びん詰）…20ɡ
〈A〉
酒…大さじ1
しょうゆ…小さじ2
粗びき黒こしょう…少々
片栗粉…小さじ1
塩…ひとつまみ
ごま油…大さじ2
作り方
【１】キャベツは大きめの一口大に切る。ねぎ、ザーサイはそれぞれ粗いみじん切りにする。ボールに豚肉を入れて〈A〉をもみ込み、片栗粉を加えて全体になじませる。
【２】フライパンにキャベツを広げ入れ、塩をふる。豚肉を薄く広げてのせ、ザーサイを散らす。ごま油を回し入れ、ふたをして中火にかける。ふつふつと沸きはじめたらそのまま1 分ほど蒸して、弱火にして20 分ほど蒸す。ふたを取り、ねぎを全体に散らし、再びふたをして中火で1 分蒸す。
しっかり蒸したくったくたのキャベツが絶品！ ザーサイとねぎのアクセントで、最後まで食べ飽きないのもうれしいポイントです。
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
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出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。